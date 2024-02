Ferelli critica TV e Fenerre se irrita com Giletti

Durante um episódio Domingo emtransmitido à tarde 25 de fevereiro na Rai1, Mara Venere Ele entrevistou muitos convidados muito importantes, principalmente o cantor Sylvie Vartan (O que diz adeus às cenas ao vivo) Atriz romena Sabrina Verelli (O que volta a falar da novela Glória, cujo primeiro episódio obteve grande sucesso de público), e do apresentador e jornalista Massimo Gilettivolta à Rai para apresentar o programa dedicado aos 70 anos da televisão italiana que veremos na quarta-feira, 28 de fevereiro, em horário nobre na Rai1.





Recapitulação do episódio de 25 de fevereiro de Domenica In

Sabrina Verelli Ele entra no estúdio para falar sobre sua vida profissional e privada, começando pelo último romance de Rai, intitulado Glória. Depois de assistir a um clipe mostrando algumas de suas apresentações anteriores, ele diz: “Estou emocionado agora, essa deve ser a idade. Não sei se foi bom ou sério, mas fiquei impressionado com o esforço que você fez, porque nada é de graça. Não é a idade que se faz um balanço, mas o cansaço faz-se sentir. Você tem que fazer muitos sacrifícios. Eu nunca desisto, é uma verdade pessoal, e você?Mara responde:Brilhante…E então a atriz romena volta às origens: “Minha família me ensinou a dúvida como um elemento da vida. Cresci numa família onde nunca nos privaram de nada, e agradeço-lhe por me contar mais contos de fadas sobre dragões, aqueles que ainda encontramos à nossa volta, do que histórias como Branca de Neve e Bela Adormecida, onde o Príncipe Encantado corre para salvar a garota. Em perigo. Eles me prepararam“Depois de falar sobre a forma como sua família e seu marido, Flavio Cattaneo, reagiram ao seu retorno à Rai e ao sucesso do primeiro episódio da série GlóriaMover para O primeiro encontro entre Mara e Sabrina No set de um filme dirigido por Carlo Cotti e o sobrenome do ator vem à mente. Venier pergunta a ela:Mas por que você se lembra dele tão bem? Ele estava batendo em você?A atriz responde:Não, eles estavam todos atrás de você. Eu me lembro dela. Você foi muito amigável, incluindo Jenny“. O locutor explode: “Mas sempre! Ele estava flertando com você, Jenny! Agora você quer jogar tudo em mim?”

Neste ponto, Fenir se permite retornar às suas memórias: “Deste filme nasceu a nossa verdadeira amizade, o que não acontece com muita frequência, mesmo nos últimos anos Você me traiu com De Filippi Que saudação: “Maria, muitos beijos!” Mas você me traiu!“Ele diz rindo antes de acrescentar:Só estou brincando, a relação entre vocês dois é linda. Ela é uma mulher que estende a mão nos momentos difíceis. Mas agora tenho outro filme sobre a nossa amizade, porque já avançamos há anos, mas agora estamos melhores do que antes! Não estivemos muito lá, mas então…Verrill concorda:Nos tornamos atraentes, cortejamos, mas não nos apaixonamos por ninguém“. Mara comenta:Bem, em resumo“, como se quisesse dizer que isso não é verdade… Quando o vídeo em questão termina, os dois, imersos nas lembranças da amizade, ficam afetados, principalmente a emissora. A intervenção de Sabrina não se perde: “O que você está fazendo, você está afetado?” “não… […] Eu sei que você sempre esteve lá e eu te amei muito por quase 40 anos“Venir responde com olhos brilhantes e uma voz meio quebrada.

As duas mulheres se concentram Festival de Sanremo A atriz romena, que esteve presente como co-apresentadora, revelou publicamente que Venere disse que queria usar um vestido fúcsia para a ocasião e por isso naquela noite o procurou na plateia, mas não conseguiu encontrá-lo: “Quando eu disse a todos que não queria acreditar, você é incrível porque não esconde nada“Sabrina interrompe:”isso não é verdade: Eu guardo 80% das coisas que quero dizer. Estou bem agora, não tenho nada a dizer, mas quando sair… Eu faço traduções, não consigo dizer exatamente tudo o que estou pensando… Se encontro alguém lá fora que bloqueia meu caminho, em vez de dizer “Vá embora…”, faço um pequeno gesto para que ele entenda que precisa ir embora. fora de casa. maneira educada. Não existe uma maneira elegante de dizer a alguém para ir embora. Quando é preciso, é preciso, como a música de Alberto Sordi“, responde a atriz.





Durante o Memória de Lúcio Dallareconstituímos um pouco as oito noites do show A bela e a feraA atriz romena juntou-se ao conhecido cantor e compositor na televisão: “Lúcio era uma pessoa humilde e normal… e também franco: se tivesse que te contar alguma coisa, mesmo que de forma colorida, ele não se conteve. Ele era Pepperino, um personagem único. Quanto ao último episódio de A Bela e a Fera, aquele abraço foi como uma despedida, acabou, porque sempre pensei que nunca mais o encontraria. Foi difícil descrever Lúcio, era poesia. Ele foi como uma mãe para mim, me protegeu e me protegeu muito. Com ele você tinha que entender no ar qual era a relação entre vocês, e ele não falava muito. Naquela ocasião pensei que seria a última vez que o encontraria, capturei esse lado emocional pessoal. Este programa estava livre dos formatos daquela TV“E aqui voltamos às críticas recentes que Mara Venier recebeu em relação a Ghali e D’Argen D’Amico:”Domenica In também é um formato, é o meu formato. Até agora trabalhei com muita liberdade, construindo o programa como eu queria, convidando quem eu queria e falando com quem eu queria. Tem sido assim até agora e continuará a ser assim, porque é assim que entendo a minha televisão. Então erros podem ser cometidos nesses casos Você tem que ter a humildade de dizer: “Com licença”.. Mas minha cabeça, assim como a sua, não muda, porque somos aqueles“, anuncia a apresentadora em voz alta, e a convidada e o público do estúdio a aplaudem.

Ligando de volta à imaginação de Rai GlóriaSabrina Verrelli Ele critica a televisão italiana: “Nem a Glória é uma figura! Foi escrito do zero e é inteiramente italiano. Entendi que Glória era uma boa opção para mim porque, por sua incapacidade de tocar em certos assuntos e de dizer certas verdades, ela nos sufoca. Nem sempre você consegue pensar em como, quando e o que quer dizer… Droga, não vamos mais conversar. Vamos decidir que a liberdade de expressão não existe mais e fazer outra coisa. As pessoas estão com raiva, não aguentam mais como eu. Como todos os personagens devem ser sempre bons, santos, todas as mães excepcionais têm filhos excepcionais, extremamente leais… O que é, então só eu sei todas as coisas estranhas? Para mim é exatamente o oposto. Gloria é uma lufada de ar frescoSobre o que mais sente falta, a atriz afirma: “Sinto mais falta de estar com minha família. Estou muito lá, mas gostaria de estar mais“.

Sylvie Vartan

Sylvie Vartan Ele entra em estúdio para anunciar sua despedida no palco, mas antes fala sobre seus dois grandes amores e sua família: “Os homens italianos são sedutores, meu marido Tony Scotti Ele é italiano e estamos juntos há mais de 40 anos. É o amor da maturidade. Quando o conheci no Japão, fiquei maravilhado: éramos muito parecidos, fazíamos o mesmo trabalho. Acho que os italianos têm muito em comum com os eslavos, especialmente o amor pela família. Participei de dois grandes shows italianos e morei na Itália, e a diversão foi enorme. Eu não poderia fazer nada além de casar com um italianoA mulher fala sobre o dela infância: “Nasci na Bulgária, depois nos mudamos com meus pais para a França, que se tornou meu país. Tive uma infância muito feliz, cercada de pais amorosos, até que Stalin chegou e tudo mudouVartan explica que quando era jovem comia de tudo e nunca engordava: “Naquela época eu comia qualquer coisa. Durante um mês só comi macarrão no almoço e no jantar, depois salada. Sem doces, mas perdi peso graças aos carboidratos“.





Nós nos mudamos para o campo modaForam muitas as jovens que a tomaram como modelo neste sentido: “Quando eu era muito jovem era muito mimado, mas aprendi muito com Yves Saint Laurent, pois ele desenhou todas as minhas roupas. Escolhi o que me convém e gosto. Eu tinha dois gabinetes: o primeiro cidade e o primeiro palco“E o convidado também lembra Momentos sombrios na vida dele: “Sempre há drama na vida: sofri dois acidentes e perdi pessoas que me eram queridas, mas quando você canta você é puxado para um mundo encantado e esquece seus problemas. É verdade, está sempre dentro de você, mas os momentos difíceis te enriquecem porque te mostram como seguir em frente. Você não tem o direito de ser fraco quando há pessoas que te amam, você tem que ser responsável“. A respeito de O fim do amor entre ela e Johnny Hallyday“, diz a cantora:”Éramos como irmão e irmã E poderíamos viver juntos para sempre porque amávamos as mesmas coisas e, portanto, conhecíamos o amor absoluto. O amor acabou depois de 15 anos por causa de trabalho, encontros ruins e caminhos diferentes. Johnny morreu muito jovem Ele foi uma vítima da vida que viveu e escolheu, mas foi o raio de sol da minha vida. Tive a sorte de ter um segundo sol e nem sempre é assimE por fim, o momento em que a mulher explica porque decidiu fazê-lo Fique fora dos holofotes: “É a verdade: decidi sair dos palcos, canto sem parar há sessenta anos e viajo o mundo com minha família, então é hora de me afastar e fazer coisas que nunca fiz antes. Há muitos livros que não li e filmes que não vi“.

Massimo Giletti

Apresentado por Massimo Giglietti, em estúdio para falar sobre o programa que celebramos 70 anos da televisão italianaMara Venier o apresenta de uma forma não muito simpática, o que na verdade o fez pensar no fato de não tê-la chamado para participar do show: “Ótimo show já que eu não estava lá, mesmo ele não tendo me convidado“. Assim que chegou na sala, e ouviu a perfuração, o convidado abraçou a apresentadora (que correu em sua direção), mas então ele tentou sair do escritório com ela, e voltou em direção à saída, e brincando pediu para ser levado a alguém. Outro programa. Quanto a ele Voltar à opinião“Na verdade, fui colocado em condições de escolher outros caminhos, para que possamos defini-lo como um verdadeiro retorno“…Neste momento, o apresentador reclama por não poder encontrar Sylvie Vartan nos bastidores e diz que o marido da cantora, depois de todas as fotos que Johnny Hallyday mostrou ao vivo, não lhe parece particularmente feliz.”O ciúme reacionário não existe: olhe comigo para Nicholas, o que ele deveria ter feito? No entanto, ele é amigo de todos os meus ex-namorados“Tia Mara comenta.”Depende do espírito com que se vivencia os relacionamentos“, responde Giletti pouco antes de dar um beijo firme na boca do apresentador.Temos uma amizade que felizmente ainda se mantém até hoje. Mesmo que você não me convide! Convidei todos menos eu“, explode o locutor, com o convidado muito constrangido sorrindo e gritando:”contínuo“.

Depois que o comercial do novo programa foi transmitido… televisão por 70 -, Venier volta para provocar o anfitrião: “Quem estará no programa de quarta-feira?“. Ele ri e depois se aproxima dela: “Você sabe que você realmente… Você tem me tratado assim desde que cheguei“Ela pede um beijo para ele, grita para ele ficar calado, e ele encosta os lábios nos dela e depois se vira para o marido dela, Nicola:Saudações Santo Domingo… Olá Nicola, está tudo bem, não se preocupe! Afinal, Vartan chegou primeiro e não me deixou conhecê-la… Brincadeiras à parte, os grandes nomes estarão lá: Carlo Conte, Amadeus, Antonella Clerici, Fiorello, Pippo Bodo… Mara Venere não estará lá!“. O público não aceita bem, mas Giletti o impede: “Relaxe, você nunca sabe. Veremos. Eles me disseram que o destino só é criado por você“.