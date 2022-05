Eurovision Song Contest (previews), Gilles Villeneuve, Aviator￼

Aqui estão os guias de TV do horário nobre para terça-feira, 10 de maio de 2022: O que você vai assistir? Quem você acha que vai ganhar o lance da #AscoltiTv? Por favor, deixe-nos saber que estaremos saindo com você a partir das 10 Radiostonata. com Com #AscoltiTv pela Radiosoap.

Rai1, 20h30: Festival Eurovisão da Canção | Publicidades

Por mais de 65 anos, o Eurovision Song Contest tornou-se um dos maiores eventos de entretenimento televisivo do mundo. Organizada pela EBU (European Broadcasting Union), a maior aliança global de mídia de serviço público – com a Rai como emissora anfitriã (Host Broadcaster) – a 66ª edição será transmitida ao vivo do Pala Olimpico em Turim e em horário nobre no Rai 1 em 10 de maio e 12 (com semifinais) e em 14 de maio, com a Grande Final. Um espetáculo que promete ser inesquecível, graças a três ilustres maestros – Laura Puccini, Alessandro Cattelan e Mica – e atuações de artistas de 40 países: a Itália competirá com a dupla Mahmoud e Blanco e a música “Shivers” que triunfou no 72º Festival da Canção Italiana de Sanremo. Além do Rai 1 com comentários de Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, com a participação de Carolina Di Domenico, o Eurovision Song Contest 2022 ao vivo também será transmitido pela Rai Radio 2 e Rai Italia e disponível no RaiPlay.

O conceito desta versão excepcional, o “som da beleza” surgiu da beleza que caracteriza as paisagens, a cultura e o modo de vida italianos, mas à luz dos acontecimentos atuais também ganhou um significado mais profundo, que transcende as fronteiras nacionais para abraçar o valores cada vez mais universais e inclusivos, que nunca são menos importantes sobre este momento histórico, juntamente com o desejo de celebrar a diversidade através da música e unir a Europa em um palco.

A genialidade e a criatividade italianas serão o tema principal da primeira semifinal, que, no dia 10 de maio, contará com as atuações – por ordem de apresentação – para Albânia, Letônia, Lituânia, Suíça, Eslovênia, Ucrânia, Bulgária, Holanda, Moldávia , Portugal, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia. Além disso, a “Dança da Beleza” será lançada no palco da Eurovisão e o Pala Olimpico será transformado em uma magnífica discoteca, com os maiores sucessos da dança italiana, graças à atuação de Dardust, um dos produtores artísticos mais requisitados do o momento acompanhado pelo DJ produtor Benny Benassi, Sophie and the Giants. O convidado da noite será Diodato, o cantor e compositor intenso e procurado entre os mais famosos do novo pop italiano, que traduzirá “Faye Rumor”, a música vencedora do Festival da Canção Italiana de Sanremo 2020.

A segunda semifinal será aberta em 12 de maio com uma apresentação especial de Alessandro Cattelan e contará com apresentações da Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, San Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedônia do Norte, Estônia, Romênia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.

Durante a noite, o Il Volo – composto por Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – regressará ao palco do Eurovisão para uma nova actuação original com “Grande Amore”, o single que, em 2015 – quando o trio representou a Itália no 60.º edição do evento – conquistou o primeiro lugar na transmissão e o terceiro na geral. Por fim, na estreia mundial, será o papel da inédita e aguardada dupla entre duas estrelas internacionais do calibre de Laura Pausini e Mika.

No dia 14 de maio você abrirá um emocionante momento dedicado ao poder da música para reviver a Grande Final da paz, durante a qual os chamados Big Five – Itália, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido – se juntarão à final de qualificação e também têm direito a voto nas meias-finais (Itália e França na primeira, Reino Unido e Espanha e Alemanha por segundo).

Laura Bossini recordará então sua longa carreira através de um mix de seus maiores sucessos, que terminará com seu último single.

Os convidados da noite passada, Måneskin, retornarão ao Festival Eurovisão da Canção, para apresentar seu novo single “SUPERMODEL” como uma estreia mundial na TV ao vivo. Após as atuações dos campeões, será o papel do primeiro artista italiano a vencer a competição: Gigliola Cinquetti voltará a se apresentar para o público da Eurovisão pela quarta vez, acompanhada do imortal “Não sou velho (para te amar ) )”. A noite começará no final com uma apresentação especial de Mika, sob o tema da importância de combinar a palavra paz e a palavra amor, até o grande momento que determinará finalmente o vencedor do Eurovision Song Contest 2022.

Rai2, 21h20: Gilles Villeneuve, piloto

40 anos após sua morte, Rai Documentari traça a história de Gilles Villeneuve, um dos pilotos emblemáticos da Ferrari, que morreu em 1982 durante os testes do Grande Prêmio e ainda é lembrado até hoje como um dos pilotos mais corajosos e queridos de todos os tempos.

3 Raio, 21h20: #kartabianca

Bianca Berlinger fala sobre atualidades e notícias aprofundando temas que estão gerando debate social no país. Em cada episódio, fique cara a cara com um personagem da política ou do entretenimento. Concentre-se na Guerra Russo-Ucraniana.

Canal 5, 21h45: Outro fato

1 x 05: A investigação do serial killer continua. Audrey descobre que foi Marianne, esposa de Frank, que tentou atropelá-la.

1×06: Na noite do ataque, Madeleine tinha ido trocar a casa de Anna, antes de chegar em Patchi. Lá ele faz uma descoberta chocante.

Itália1, 21h20: Hyenas Advance Paula Catanzaro: De mística a showgirl

No ar um show especial de Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli. O episódio é inteiramente dedicado ao golpe milionário criado por Paolo Catanzaro, o ex-vidente de Brindisi que mais tarde se tornou Paola Catanzaro, também conhecida como Cardeal da Suábia, que prometeu cura e redenção na alma e no corpo em troca de grandes somas de dinheiro. Com conteúdos inéditos, depoimentos de todos os protagonistas, investigações do Ministério Público e Reconstrução, a reportagem traça, do início aos dias de hoje, a história que levou a mulher a sete condenações num esquema de cerca de quatro milhões de euros e a ser condenada . Na primeira classe.

Rete4, 21h25: Fora do coro

No dia da visita do primeiro-ministro Mario Draghi ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um relatório exclusivo sobre as relações entre a Itália e os Estados Unidos estará no centro do novo programa de estudo e investigação aprofundada de Mario Giordano. Durante a noite, um amplo espaço será dedicado às consequências econômicas do conflito entre a Rússia e a Ucrânia: em particular, uma investigação sobre o aumento dos lucros de algumas indústrias americanas que operam no setor de gás e uma viagem a empresas italianas, Excellence Made na Itália, que enfrentam sérias dificuldades devido à energia cara e às sanções. Seguir-se-á uma aposta na situação sanitária, em especial na campanha de vacinação, que atingiu a quarta dose, com a investigação do possível desperdício de doses das vacinas actualmente utilizadas que poderão ser substituídas a partir de Setembro próximo. dos quais, as variáveis ​​são recalibradas. Por fim, uma página será dedicada ao flagelo da violência sexual, com novidades e depoimento exclusivo de uma das vítimas de Omar Confalonieri, o corretor de imóveis que foi preso em novembro por drogar um casal e abusar de uma mulher.

La7, 21h15: DiMartedì

Giovanni Flores conduz a palestra que conta, com convidados e reportagens, notícias políticas e econômicas, com especial interesse pela guerra na Ucrânia.

TV 8, 21h30: Under Siege – A Queda da Casa Branca

Filme 2013 por Roland Emmerich com Channing Tatum e Jamie Foxx.

O policial John Cale acaba de ser negado o trabalho que ele sempre sonhou em proteger o presidente James Sawyer com o Serviço Secreto. Para evitar desapontar sua filha, ele a levou para um passeio pela Casa Branca. Mas quando um grupo de paramilitares invadiu o complexo presidencial, Cale necessariamente teria que fazer todos os esforços para salvar sua filha, o presidente e o país.

Nove, 21h35: O roubo perfeito

Filme 2008 por Roger Donaldson com Jason Statham e Saffron Burroughs.

Martin oferece a Terry um assalto a banco muito simples em Baker Street, Londres. Seu objetivo é milhões de dólares em dinheiro e joias localizadas em algumas caixas em um depósito de segurança. Mas Terry e sua gangue não percebem que os baús também contêm um tesouro de segredos que os mergulharão em uma teia de corrupção e escândalo.

Guia de TV Outros Canais Gratuitos

20, 21:00: Missão Impossível III – Filme

Raio 4, 21h20: Era uma vez em… Hollywood – Filme

Éris, 21h10: El Dorado – Filme

5 Rai, 21h15: Jogo de Casais – Filme

RaiMovie, 21h10: Bloco de celas 99: Ninguém pode me parar – Filme

Ray Premium, 9h20: Verão em Barcelona – Filme

Céu, 21h20: Cabeça nas Nuvens – Filme

Vinte e sete 21h05: eu sou você – Filme

La5, 21h20: Algo novo – Filme

Hora real, 21h25: Data do primeiro cruzeiro – Precisão

Cine34, 21h05: Que lindo fazer amor – Filme

Foco, 21h15: Parques Nacionais da América do Norte – Documentário

TopCrime 21h10: Para sempre – Séries de TV

MediasetItalia2, 21h15: Warcraft – Início – Filme

MediasetExtra, 20h30: L’Isola dei Famosi – Extended Edition – Realidade