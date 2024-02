“European Sunflower Tour”, da Grécia a Portugal de bicicleta ao longo da costa do Mediterrâneo para conhecer a economia social

Massimiliano Porcelli regressa ao ciclismo em meados de agosto com um novo projeto. Economia del Mare será parceira de mídia

Por Angela Iantosca

Em 2021, com o Girasoli Tour, falaram da excelência italiana no setor social. Fizeram-no de bicicleta, percorrendo 3.500 quilómetros ao longo da nossa península. Escolhi deliberadamente o verbo no plural, mesmo que tenha sido Massimiliano Porcelli quem pedalou, porque nunca antes neste caso um projeto foi fruto do trabalho, entusiasmo e sacrifícios de tantos. Cujos nomes você não ouvirá e cujos rostos você não conhecerá, mas que trabalha há 25 anos para fazer Utopia2000, esse é o nome da cooperativa, não apenas uma utopia, mas um corpo vivo e tangível, histórias e rostos, lágrimas e alegrias. Acima de todas as alegrias.

Em 2024, esta cooperativa nascida na província de Latina completa 25 anos, e Massimiliano Porcelli, seu presidente, pensou com todo o grupo em dar vida a um novo projeto. Semelhante e diferente para 2021 que se tornou, entre outras coisas, um belo documentário, “Tudo será assim”Vencedor de muitos prêmios e reconhecimentos.

À semelhança do facto de que será sempre Porcelli quem pedala, e ao escolher a bicicleta como meio de transporte, quer novamente transmitir a ideia do esforço de um trabalho como quem trabalha no sector cooperativo, um trabalho que você escolha “quase” como se fosse uma tarefa, e que não envolva enriquecimento pessoal, mas participação comunitária.

Diferente porque desta vez vamos além da Itália e chegamos às entidades preocupadas com as questões sociais que existem, vivem e crescem há anos nos países europeus ribeirinhos do Mediterrâneo. Da Grécia a Portugal, passando pela Albânia, Montenegro, Croácia, depois França e Espanha, até respirar a brisa que vem do oceano.

A ideia é recolher experiências de sucesso e dar voz às muitas realidades enraizadas nas regiões que contribuem, muitas vezes nos bastidores, em diferentes países para responder a grandes transformações económicas e sociais, com o objetivo de contribuir para a criação de um ecossistema de inovação a nível europeu.

A longa jornada começará em meados de agosto. Tendo o mar como pano de fundo. Projetado como um lugar de encontro, troca e partilha. Desejo de conhecer outras pessoas, comparar experiências e combiná-las para transformá-las em oportunidades de crescimento.

Uma ideia ambiciosa que nasceu num domingo de manhã, à volta de uma mesa, no ambiente acolhedor de um caminho iluminado em Befana, onde está Utopia 2000. Ele administra uma fazenda ética E esta ideia maravilhosa, que pretende tecer um fio europeu de paz, harmonia e beleza, foi concebida sob o olhar atento de Futura, um dos cães do templo, cujo nome já trai a visão de quem ali vive para além da sua gestão.

Hoje, 20 de fevereiro, este sonho, o “Tour Europeu do Girassol: para a mudança social” foi apresentado em Assis por ocasião da Conferência Futuro da Europa, realizada esta manhã no Instituto Serafico. A iniciativa foi organizada pela Conselheira Regional Donatella Borzi do Comité das Regiões Europeu, o Comité das Regiões da UE, que ela representa.

O evento foi moderado pelo jornalista do TG1, Piero Damoso, e contou com a presença de Francesca Di Maulo, Presidente da Serafico; Massimiliano Porcelli, presidente Cooperativa Utopia 2000 E o projeto foi defendido; Maria Givao, Presidente da “La Casa da Misericórdia”, um dos factos que serão documentados durante o passeio; O famoso professor de economia. Luigino Bruni, Diretor Científico do Movimento Francesco Economy.

“Acompanhei o projeto desde o início e em todas as etapas – disse Donatella Borzi ao apresentar o trabalho – e acredito que replicar a experiência saindo da Itália para abri-la ao contexto europeu poderia ser uma oportunidade para colocar em prática importantes experiências nacionais para o sistema também através dos instrumentos que o Comité das Regiões pode fornecer. a economia social desempenhará um papel cada vez mais crucial na superação de questões críticas e no planeamento de ações coordenadas para elas.União “Europeu”.

“A minha nova aventura ciclística começará com o “Sonflowers European Tour: for Social Change” em meados de agosto. Voltarei a pedalar milhares de quilómetros em busca da Europa mais bela, aquela que encontra nos valores a sua identidade de igualdade e solidariedade, começando simbolicamente de Assis à Grécia por mar e continuando, passando pela Albânia, Montenegro, Croácia, Eslovénia, Itália, França, Espanha e Portugal.No final, será feito um novo documentário, a minha forma de representar o mundo social, composto por realidades em constante evolução e repleto de pessoas fascinantes que muitas vezes lutam – daí a metáfora da bicicleta – para encontrar “Agradeço a Donatella Borzi pela sua disponibilidade em levar a minha iniciativa à atenção do Comité das Regiões Europeu, convencida de a necessidade de reforçar a capacidade de criar redes também a nível europeu.”

Nós da Economia del Mare temos o prazer de anunciar que seremos parceiros de mídia do evento e acompanharemos as diferentes etapas desta incrível nova aventura!

Neste verão em Roma, em Fontanone, “Everything will be” será apresentada com Massimiliano Porcelli