Especialistas: A doença do “cervo zumbi” está se espalhando em um ritmo alarmante: “Perigos para os humanos”

No Wyoming (Estados Unidos), foram registrados 800 casos de infecção de cervos e alces pela doença do "cervo zumbi", doença causada por um príon que já foi detectada em mais de 30 estados. Segundo os cientistas, pode ser transmitido aos humanos. A doença é fatal em 100% dos casos e causa sintomas terríveis. Não há cura.

lá Doença debilitante crônica (CWD), também conhecido pelo nome irritante “Doença do cervo zumbi“, e continua a se espalhar de forma alarmante em dezenas de estados americanos Estados Unidos da Américarepresenta seriedade ameaçar Tanta coisa para os moradores meu querido Quanto custa para eles as pessoas. lá Neuropatologia Aconteceu porque PríonsO que isso significa Proteínas É mal dobrado e capaz de transmitir anormalidades a pessoas saudáveis Fatal em 100 por cento dos casos E isso provoca Sintomas aterrorizantes. Entre os sintomas mais surpreendentes estão salivação intensa, claudicação com tropeços frequentes, olhar vazio, confusão e letargia. Não admira que tenha sido associado a zumbis.

Para doença debilitante crônica Não existem tratamentos ou vacinasTambém foi demonstrado que é capaz de infectar eficazmente células humanas em testes de laboratório, destacou o estudo. Doença debilitante crônica de alces: examinando a transmissibilidade aos humanos por modelos de camundongos transgênicos. Uma vez que outras doenças por príons semelhantes, comoEncefalopatia espongiforme Em bovinos (Il Doença da vaca louca) são capazes de transmitir aos humanos, por exemplo, dando vida a Doença de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), os especialistas acreditam que este “salto quântico” também pode ser possível com a doença dos cervos zumbis. Felizmente, até o momento não foram descobertos casos de infecção em humanos, mas a disseminação massiva da doença e o contato frequente entre veados e homens – especialmente caçadores – e o consumo de… Carne infectada Eles podem ligar o fusível a qualquer momento.

Os pesquisadores Samuel White e Philip Wilson, da Universidade de Nottingham, soaram o alarme sobre os perigos potenciais Poste um artigo na conversa. Cientistas apontam que a patologia foi bem encontrada 800 veados e alces Só no Wyoming, um número significativo, considerando que em novembro do ano passado foi identificado o primeiro caso no famoso Parque Nacional de Yellowstone. Foi lamentável gazela (Odocoelius hemonus), cujo corpo foi encontrado pelos guardas florestais do Departamento de Caça e Pesca de Wyoming (WGFD) perto do Lago Yellowstone. De acordo com De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.Até o momento, a doença foi detectada em 414 condados de 31 estados diferentes dos Estados Unidos da América. Este é um facto que não deve ser subestimado dado o risco potencial de transmissão aos seres humanos. Basta dizer que, de acordo com o estudo Doença debilitante cervical crônica: implicações para a transmissão de príons a humanos e outras espécies animaisSó em 2017, o consumo foi estimado entre 7 mil e 15 mil animais infectados, com expectativa de crescimento de 20 porcento Ano após ano.

Mapa da propagação da doença dos cervos zumbis nos Estados Unidos da América. Crédito: CDC

O que preocupa os especialistas é o fato de os príons serem capazes de causar a doença dos cervos zumbis Permanece no meio ambiente por anos“Resiste aos métodos tradicionais de desinfecção, como formaldeído, irradiação e queima em temperaturas extremas”, explicam White e Wilson. Isso significa que eles podem ser introduzidos em sua casa mesmo caminhando onde vivem veados doentes, onde o solo e a água podem ficar contaminados por muito tempo. Ainda mais preocupantes são os modos “silenciosos” de infecção potencial, tendo em conta os “priões”. Não desencadeia uma resposta imunológica“Isto torna difícil a detecção por meios convencionais.” Até agora, é um problema relacionado principalmente com os Estados Unidos, mas alguns casos de doença debilitante crónica também foram detectados nos Estados Unidos. EuropaEspecificamente na Península Escandinava.

Os especialistas recomendam o reforço da vigilância e da vigilância para mitigar o risco de transmissão entre as populações de cervídeos e a potencial transmissão aos seres humanos, por exemplo, “promovendo práticas de pesca responsáveis ​​para reduzi-las” e testes de carne. Esta doença, além de ser um perigo para nós, é antes de tudo um problema grave que ameaça a saúde dos cervos. os animais Que desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio ambiental Ecossistemas em que vivem. A esperança é que possamos evitar novos surtos e a propagação de uma doença terrível e difícil de controlar.