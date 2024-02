Populismo e pensamento mágico: foi assim que o relatório caiu na armadilha das leveduras naturais

Ao investigar naturezaAs posições que os humanos assumem são do tipo religioso (a natureza como expressão da divindade) ou do tipo racional na crença de que os fenômenos naturais podem ser explicados pela razão. Esta distinção mina a relação muitas vezes conflituosa entre natureza e cultura idade E Silva Para colocar isso com os romanos ou Física E Nós Como diziam os gregos. Ir beber álcool, especificamente o que vimos na investigação Relatórios No dia 18 de janeiro, o relacionamento entre… Leveduras Leveduras espontâneas e selecionadas.

Desinformação sobre leveduras

Vamos esclarecer. As leveduras selecionadas utilizadas na vinificação, que muitas vezes interessam aos consumidores menos preparados, são um exemplo de quanto… desinformação Mudando a realidade dos alimentos que consumimos. Na verdade, as leveduras “artificiais” são utilizadas para levedar o pão, na produção de cerveja e em entradas para conservar carnes curadas. As leveduras são encontradas principalmente no ar e nos ambientes onde os alimentos são produzidos e sua biodiversidade já não é a mesma de suas origens porque estão constantemente sendo poluídas positivamente pelo melhoramento genético e por mutações espontâneas. Em transmissão Relatórios Bastou um pesquisador universitário falar para obter essas explicações simples.

Tarefa de informação

As técnicas e a tecnologia evoluem e há muitas fontes de informação, mas infelizmente as experiências não avançam na mesma velocidade e a ciência nem sempre se espalha. Notícias falsasdesinformação, Criando pânico, limitando sua propagação. Gabriel Tarde (1903) foi o primeiro a abordar o tema da popularização do luxo com.populuxe. Tarde sublinhou que a inovação entra no mercado como uma extravagância da elite antes de finalmente se transformar, passo a passo, numa necessidade de todos e todos a consideram indispensável. O que antes era um luxo torna-se com o tempo uma necessidade.Na verdade, a inovação pode começar nas camadas mais baixas da população, mas a sua extensão depende da presença de um certo elemento de alta sociabilidade.

Então o gargalo é a enorme escassez de treinadores Telecomunicações Que aliam a habilidade técnica à capacidade não só de compreender, mas também de surpreender quem ouve ou lê. Seja qual for o canal de comunicação! Antes de ficar do lado do que está “fora”, devemos ter certeza de que temos consciência e conhecimento do que está “com”. A alternativa que enfrentamos não envolve ficar parado. Somente informações precisas, atualizadas e abrangentes podem realmente guiar-nos em direção à transformação que temos pela frente e criar as bases para essa reconciliação com o futuro que é uma das tarefas mais urgentes da nossa cultura.

O futuro do vinho

Então, que pensamentos podem surgir depois de assistir ao episódio da reportagem? A necessidade de criar cadeias de abastecimento de vinho e combinar Sustentabilidade E qualidade, incluindo o mundo científico, o mundo industrial e os organismos públicos. Os progressos alcançados pelos chamados Viticultura de precisãoque agora também é aplicável às pequenas empresas, permite avaliar o estado vegetativo produtivo em diferentes partes da vinha e ajustar a gestão dos insumos energéticos (fertilizantes, água de irrigação, produtos pesticidas, etc.) de acordo com as reais necessidades da vinha. plantas.

A eloquência dos vinhos naturais

Mas a desconfiança na ciência certamente não é novidade. Tem sido evidente desde a década de 1830 (a era da rejeição romântica da ciência newtoniana) e emergiu no início do século XX até atingir a anticiência e o antimodernismo no final da década de 1960. lenda Vinho natural Esta ideia parece fascinar muitos consumidores e até alguns produtores, mas decorre de uma percepção errada da realidade. O vinho, de facto, não é uma obra da natureza, mas sim um produto da cultura.

Para obter a matéria-prima adequada, o homem teve que forçar a natureza, ou pelo menos direcioná-la para objetivos que lhe eram estranhos: Ele deveria Obtido, pressionando cachos, dirigindo Fermentação e posterior estabilização biológica, evitando assim os desvios frequentes nos processos bioquímicos que levam à produção de vinhos com graves alterações sensoriais e, em última análise, àvinagre.

No entanto, a mensagem do vinho natural ainda está indefinida e os riscos levam a algum tipo de Populismo Que descreve tudo o que é produzido com a ajuda da ciência e da tecnologia como “não natural”. Digamos que seja a solução simplificada para problemas complexos, típica do nosso tempo.

O contraste entre vinhos naturais e vinhos “artificiais”.

Por outro lado, há uma posição oposta Fundamentalistasdaqueles que se mantêm fiéis à forma clássica de compreender os valores sensoriais do vinho e do território e tendem a considerar os vinhos naturais como produtos de segunda classe, dificilmente conseguirão alcançar a excelência e consistência na qualidade.

lá Globalização Não afeta apenas acontecimentos à escala global, mas também afeta a nossa vida quotidiana e a nossa relação com o vinho.

Não há necessidade de percorrer toda a lista Extras Ou processos aplicados à produção de vinho como osmose reversa, refrigeração, utilização de leveduras selecionadas, taninos, Carpintariaestimulantes de fermentação, cascas de levedura, etc.

Todos eles são inofensivos à saúde e permitidos pelas regulamentações vigentes, mas eventualmente causam Vinho mesmo assimIndependentemente do tipo de uva território. Neste sentido, o papel da comunicação também não pode ser negligenciado, pois está fortemente condicionado pelo “pensamento individual” dos modelos sensoriais precisos do vinho “ideal”.

A contrapartida é o pensamento mágico

A reacção a este vinho manifestou-se em formas alternativas de vinificação e viticultura, como o regresso ao vinho cromo original, Indústria do vinho em Ânfora E de fato viticultura Biodinâmico Ou normal. Esta escolha também é baseada no sentimento risco Isso permeia a vida quotidiana e a nossa relação com a ciência e a tecnologia também desempenha um papel na percepção do risco.

Quanto mais a ciência penetra nas nossas vidas, menos as descobertas dos cientistas são aceites, especialmente se interferirem na produção de alimentos. Os riscos nutricionais que pairam constantemente sobre as nossas cabeças contribuem para a criação de novas identidades sociais. Os consumidores ativam um mecanismo que os antropólogos chamam de “Pensamento mágico“que se baseia na aceitação das qualidades simbólicas de tudo o que entra em contacto com os alimentos. Os produtores, as técnicas de produção, os locais de produção e as interpretações ideológicas são transmitidos através da “contaminação simbólica” aos próprios alimentos.

O pensamento mágico, aquela forma especial de pensar, agir e avaliar as coisas, que se supõe ser o legado dos povos primitivos mas em formas alteradas, também revela a sua presença na nossa sociedade onde os componentes estéticos prevalecem sobre os materiais, e onde a simulação tende ser mais satisfatória do que a experiência da realidade, onde prevalece o sensível. Queremos fazer com que as pessoas acreditem que podemos construir uma perspetiva económica na nossa viticultura Nostalgia do passado e assim por dianteEsoterismo. Há lugar para todos, até mesmo para contadores de histórias. Desde que as histórias não sejam contos de fadas.