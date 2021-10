“É difícil preencher a lacuna entre mim e Quarteiro”

Roma Apesar de um período de ouro com duas vitórias e um pódio nas últimas três corridas, Francesco “Pico” Bagnaia encontra-se a 52 pontos da pole position detida pelo líder mundial Fabio Quartaro, com três corridas restantes. Em Misano, o jogador francês da Yamaha terá o seu primeiro match point, exatamente na mesma pista do “confronto” entre Dominic Eggerter e Jordi Torres, com a ligação entre os dois permitindo ao triunfo suíço vencer a moto antes que os juízes punissem o título mundial. para os espanhóis. “Estou aqui apenas para preencher uma lacuna que parece impossível de preencher no momento. Estou mais confortável com o Fábio porque ele deve pensar no campeonato. Mas eu só tenho que ser o mais competitivo possível, mas simEu certamente não faria algo como o Aegerter, porque se você tiver uma chance de ultrapassar, você simplesmente passa. E se você não tiver, é muito perigoso tentar. Então não há 7-8 pontos entre nós, mas mais de 50 pontos‘, ”Suas palavras foram relatadas pela Motorsport.