“Ele é o jogador italiano mais forte.”

A Itália derrotou a Espanha nas semifinais da Liga das Nações, mas havia uma cor azul que ainda se mostrava

EU ‘Itália falhou em passar Espanha. Depois de obter sucesso nos pênaltis contra as Fúrias Vermelhas na Euro 2020, os espanhóis conseguiram chegar à final da Liga das Nações graças à dobradinha de Ferran Torres. A Azzurra teve de jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos devido à expulsão de Leonardo Bonucci.

Itália-Espanha, a igreja em grande forma: o homem a mais de Mancini

Apesar da derrota escaldante em San Siro contra EspanhaFederico uma igreja Como de costume, ele foi o último a desistir. aparência ofensiva. Juventus Lorenzo deu ajuda para beijar peregrinos O que torna a derrota menos amarga. E assim o meio-campista da Roma conseguiu entrar no gol vazio após uma ação pessoal do italiano muito rápido. Numerosos elogios chegaram nas redes sociais por sua performance: “Será a Bola de Ouro”, escreveu um fã em sua página no Twitter.

Federico Chiesa cheira a Bola de Ouro daqui a dois / três anos, é excepcional, hoje é o jogador italiano mais forte. #ItalySpain – Antonio (@ AntonioNA081) 7 de outubro de 2021

Neste momento, a seleção italiana conta com muitos bons jogadores, alguns deles muito bons, mas só existe um grande jogador: Federico. #uma igreja – Mirkonicolino (mirkonicolino) 6 de outubro de 2021

Outro excelente teste da parte externa anterior do Fiorentina, que agora se impõe nos níveis mais altos em uma camisa Juventus. A experiência está do seu lado, tendo também disputado a principal UEFA Champions League sob gestão Berlow. Suas lutas crescentes colocaram as defesas do adversário em um estado de ansiedade: se ele tivesse que melhorar mesmo no manejo silencioso da bola, ele poderia realmente se tornar um dos melhores futebolistas italianos de todos os tempos.