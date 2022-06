Dybala não está mais entre os proprietários – Corriere.it

A partir de Alessandro Bocchi, Enviado para Londres, e Maria Strada

Os “azzurri” disputam um troféu em Wembley, onde venceram a Eurocopa contra a Inglaterra. O problema da panturrilha de Insigne

20:57 – 7 ‘ Bernardeschi rouba a bola e Tagliavico o impede.

20:56 – 6′ A barreira de três vias foi capaz de remover o castigo que a pulga havia atingido.

20:54 – 5′ Mssi tenta o próprio número, Jorginho erra aos 22 metros e recebe o cartão amarelo. Para o jogador brasileiro, isso é quase um clássico.

20:52 – 5′ Lo Celso tenta pular em Di Lorenzo e afasta Bonucci.

20:50 – 2′ Di Maria tenta chutar de longe com Donnarumma fora do gol, a bola em abundância para o lado.

20:49 – 1′ Partidos! A primeira bola jogada pelos campeões sul-americanos.

20h46 – Chiellini: Como da primeira vez, uma paixão que nunca vai acabar Sonhei com essa camisa. Nesta camisa eu lutei. Com esta camisa eu ganhei. Eu amo tudo sobre esta camisa. Sempre acreditei nesta camisa. Aprendi muito com esta camisa. Eu chorei com essa camisa. Dediquei cada ideia a esta camisa. É hora de colocá-lo pela última vez. E como o primeiro, será uma emoção única. Isso nunca vai acabar. Estas são as palavras de Giorgio Chiellini, no Instagram, antes do apito inicial do jogo Itália-Argentina, seu último jogo com a seleção.

No pré-jogo, a FIFA homenageou o capitão entregando o troféu ao zagueiro em reconhecimento à sua extraordinária carreira. Uma despedida emocionante diante de seus companheiros de equipe, muitos dos campeões argentinos que foram recebê-lo no túnel, incluindo Messi, mas acima de tudo diante dos torcedores, pois ele foi coroado campeão europeu há pouco menos de um ano.

20h46 – Os hinos nacionais foram tocados Geral, como mencionado, para a maioria argentina.

20h38 – Dybala não está jogando Pequeno amarelo com a lista e o porta-voz oficial: O jogador da Juventus começou, depois foi corrigido. Ele se senta no banco e não entre os donos. Assim, 11 países da Albiceleste mudaram:

Argentina (4-2-3-1): Martinez. Molina, Otamendi, Romero, Tagliavico; De Paul, Rodrigues; Messi, Lo Celso, Di Maria; Lautaro. Treinador: escadas

20h38 – Árbitro do Chile O árbitro será o chileno Piero Daniel Maza Gemez, auxiliado pelos compatriotas Christian Schiemann e Claudio Ross. Spagnoli IV Oficial Jess Gil Manzano, assim como Alejandro Hernndez Hernndez no VAR. AVAR do espanhol Juan Martinez Monoaira, com o português Thiago Martins.

20h33 – Totti: Agradecimento especial a Chiellini, o grande profissional e cavalheiro Chiellini deixa a seleção? Um agradecimento especial por sempre prestigiar a camisa em todos os sentidos, graças a um grande profissional e um grande cara. André em Mls? Boa sorte para ele em sua nova aventura. Isso foi afirmado pelo ex-capitão da Roma Francesco Totti, Campeão Mundial de 2006, falando de Giorgio Chiellini em seu último jogo azul esta noite com a Argentina no Sky à margem do Summer Soccers Stars.

20h18 – O número mágico Na história, a Itália disputou 16 partidas em Londres, marcando em média um gol por partida. Apenas dois Azzurri marcaram mais de um gol na capital do Reino Unido (Giuseppe Meazza e Federico Chiesa, lesionados hoje) e entre as equipes de Mancini, ele marcou três gols (Bonucci, Insigne e Pessina). Mas a maior porcentagem de gols sob a gestão do treinador foi para Sassuolo, que marcou 14% dos gols (15 em 105). E o dono do Raspadori.

20:04 – A crise dos resultados após a montagem 13 vitórias consecutivas (e 37 resultados úteis, recorde mundial) entre novembro de 2020 e julho de 2021Somente Itália Três sucessos nos últimos 11 jogos disputados; Para a Azzurra, são duas derrotas nas últimas seis partidas: o equivalente a duas derrotas nas primeiras 42 corridas com Roberto Mancini no comando.

19h53 – Escalações oficiais: Itália (4-3-3): Donnarumma. DiLorenzo, Bonucci; Chiellini, Emerson; Barilla, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Rasbadori. Mancini Argentina (4-2-3-1): Martinez. Molina, Otamendi, Romero Treinador:, Tagliafico de Paul, Rodriguez; Messi, Dybala, Di Maria; Lautaro. Treinador: escadas

19:51 – Sem penalidades adicionais imediatamente Em caso de empate, Itália e Argentina não irão para a prorrogação, como aconteceu na final europeia que os “azzurri” venceram contra a Inglaterra aqui em Wembley: haverá pênaltis diretos.

19h23 – Troféu com Tardelli e Zanetti Marco Tardelli e Javier Zanetti trarão a Final Cup em campo antes da partida entre Itália e Argentina.

18h56 – Os Últimos Quinze: Outro Sucesso Azul? Havia vizinhos A Itália enfrentou a Argentina 15 vezes em sua história, registrando seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O mais recente desses desafios remonta a 23 de março de 2018, um amistoso disputado na Inglaterra (em Manchester, naquelas que foram as duas primeiras vagas de Luigi Di Biagio pela seleção italiana). Para encontrar a última vitória da Itália é preciso ir até 10 de junho de 1987: 3 a 1 em um amistoso em Zurique, Dirigido por Azeglio Vicini. era noite noites mágicas.

17h55 – Homenagem a Paolo Rossi e Maradona Antes do pontapé inicial em Wembley, uma importante e tocante homenagem dupla será prestada a duas superestrelas da Itália e da Argentina que nos deixaram em pouco mais de um mês, em 2020: Diego Armando Maradona E a Paulo Rossi. Campeões mundiais e concorrentes diretos em 1982.

17:12 – Não a primeira, mas a terceira Grande Final Esta noite é a terceira edição da final, o desafio que vê os campeões europeus e sul-americanos se enfrentarem. De fato, há duas tentativas em anos anteriores: a França derrotou o Uruguai em 1985 e a própria Argentina impôs sanções. Dinamarca em 1993.

17h07 – Rio de massas (Argentina) em direção a Wembley Ainda temos quase quatro horas até a partida, mas o fluxo de torcedores indo para Wembley já começou. Esta noite haverá apenas 10.000 italianos em comparação com os 90 esperados, pelo que os Açores estarão em minoria. Em qualquer caso, Comparado com a final com a seleção da Inglaterra, que testemunhou escaramuças e acidentes devido a torcedores locaise para isso Último jogo do Paris na Liga dos Campeõeshá uma serenidade de ordem pública.

12:01 – Possíveis escalações Londres, 20h45

Itália (4-3-3): Donnarumma. Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson-Palmeri; Pesina, Jorginho, Barilla; Bernardeschi, Belotti, Rasbadori.

Argentina (4-4-2): Martinez. Molina, Romero; Otamendi, Acuna; De Maria, De Paul, c. Rodrigues, Lo Celso; Lautaro, Messi.

Regra: Mazza Gomez (Chile)

Televisão: 20h45 Rayono

11h55 – Palavras de Mancini Estas são as palavras do treinador Mancini na véspera do jogo: o plano simples é fazer as coisas direito e rápido porque não há tempo no futebol. A estratégia clara: focar no estilo e na qualidade, selecionar jogadores com critérios lógicos, dar coragem a quem precisa, ou seja, aos jovens que desde o jogo com a Alemanha, a primeira data da nova versão da Liga das Nações , em 4 de junho em Bolonha. Jovens que têm que nos dizer o que merecem.

11h24 – Argentina Após o fracasso de 2018 com Sanpaoli, a Argentina renasceu na marca de Lionel Scaloni, Terzinaccio Lazio, que se tornou um treinador de sucesso o suficiente para liderar a equipe. silício Para conectar uma série de 31 resultados úteis em uma linha. A Itália chegou a 37.

10h32 – Problema de insigne, panturrilha Itália x Argentina, o jogo final entre os campeões europeus e sul-americanos. No ataque, Mancini poderia lançar um Raspadori com Belotti e Bernardeschi, porque ontem Insigne foi acusado de um problema na panturrilha.

10h12 – Onde você vê na TV Itália e Argentina, o desafio entre os campeões de dois continentes diferentes, Será diretamente visível e não criptografado no Raiuno. Saída às 20h45.