Documentos secretos de Joe Biden foram encontrados em um antigo escritório particular. ataques de Trump

Vários documentos secretos do período presidencial Joe Biden O vice-presidente foi descoberto no outono passado, em novembro, em um escritório particular na Washington Usado por Biden de 2017 a 2019. Estudo al Centro Ben Biden, um think tank em Washington, quando era professor emérito da Universidade da Pensilvânia. A mídia americana está expondo isso. De acordo com algumas fontes eu Arquivos Nacionais Eles trouxeram para mim ministro da Justiça para investigar mais. Os advogados de Biden encontraram os documentos, que são potencialmente classificados. Não sabemos o conteúdo ou por que eles foram trazidos para o escritório. Por lei, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que ocupe um cargo federal é obrigada a desistir de registros oficiais e documentos confidenciais após a conclusão de seu serviço governamental.

Cooperação da Casa Branca

Ele disse que “a Casa Branca está cooperando com o Departamento de Justiça na descoberta do que parecem ser documentos do governo Obama-Biden, incluindo um pequeno número de documentos classificados como confidenciais”. Richard SauberConselheiro especial do presidente Biden. Ele acrescentou: “A descoberta dos documentos foi feita pelo advogado do presidente – acrescentou Sauber – e eles não foram objeto de qualquer solicitação ou investigação prévia do arquivo”. Os advogados do presidente os descobriram enquanto guardavam documentos dentro de um cofre trancado para liberar espaço no escritório que Biden usava na época.

Constrangimento da Casa Branca

A notícia é um embaraço na Casa Branca porque vem quando o Departamento de Justiça está investigando o transbordamento quantidade de material classe Descoberto na residência Mar-a-Lago para Donald Trump. No caso de Biden, seriam cerca de uma dúzia de documentos que estavam arquivados com outros papéis não classificados e foram prontamente devolvidos. De acordo com a CBS, não conterá segredos nucleares.

ataque Donald Trump

E o ex-presidente cavalga a polêmica. Após a descoberta de documentos secretos (também) no antigo gabinete do seu sucessor, Donald Trump atacou ao divulgar a notícia na sua rede social The Truth e escrever: “Quando é que o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, talvez até a Casa Branca? os documentos definitivamente não foram desclassificados”.