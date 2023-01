Ucrânia, “um possível ataque da Rússia a Kyiv da Bielorrússia”

O exército ucraniano está se preparando para o que é possível Uma nova ofensiva das forças terrestres da Rússia da Bielorrússia em direção à capital, Kyiv. “Para esse fim, as posições defensivas no norte do país já foram preparadas e fortalecidas”, disse o chefe da Defesa de Kyiv, general Oleksiy Pavlyuk. “Para evitar que as unidades russas avançassem rapidamente, campos minados maiores foram colocados em todos os pontos acessíveis aos tanques. Se os atacantes não conseguissem superar essas barreiras, seria mais fácil” derrubar a artilharia ucraniana, disse ele. Concentração de forças.

No início da guerra russa em fevereiro do ano passado, as forças ucranianas repeliram o avanço das forças russas da Bielo-Rússia para Kyiv. Uma coluna de vários quilômetros de tanques e veículos russos foi destruída nas densas florestas ao norte de Kyiv e foi forçada a recuar. A liderança ucraniana teme outro ataque do exército russo, que Unidades foram posicionadas ao longo da fronteira com a Ucrânia na Bielo-Rússia por várias semanas.

carta de Zelensky – “Uma nova etapa de nossa maratona diplomática”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em sua habitual mensagem de vídeo noturna no Telegram. “Falei com os líderes dos países europeus sobre a situação no campo de batalha: as difíceis condições na região de Donetsk, os constantes ataques russos, o fato de a Rússia não contar suas vítimas, não poupar a população local e não parar em qualquer ato criminoso”.

“A única defesa só pode ser fornecida por equipamentos militares modernos que a Ucrânia pode obter de parceiros. Agradeço a todos os líderes que nos ajudam a entender que chegou a hora de novas decisões. O mundo livre tem tudo para impedir a agressão russa e trazer o estado terrorista de joelhos.” Derrota histórica. É importante para a democracia global, para todos que valorizam a liberdade. E agradeço a todos aqueles que nos ajudam a defender a Ucrânia e a liberdade, lutam pela independência e trabalham para fortalecer a Ucrânia.”

vítimas civis – O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirmou que 6.952 pessoas foram mortas e 11.144 civis ficaram feridos na Ucrânia após a invasão massiva da Rússia. As Nações Unidas enfatizaram que o número real de mortos é muito maior devido à demora em receber informações de alguns locais onde os combates estão ocorrendo, e há muitos relatos que ainda não foram confirmados. E a organização acrescenta: “Isso se aplica, por exemplo, aos assentamentos de Mariupol, Izyum, Lysichansk, Popasna e Severodonetsk, onde, segundo relatos, há numerosos casos de mortos ou feridos entre civis”.