Brasil, Bolsonaro internado nos Estados Unidos. Em Brasília, 1.500 pessoas foram presas. Lula: “Terrorismo, Sabotagem e Golpe” – América Latina

Foi o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro Admitido no AdventHealth Celebration, um hospital nos arredores de Orlando, Flórida, com fortes dores abdominais. Escrito pelo portal O Globo, lembrando que desde a cirurgia a que foi submetido após o esfaqueamento de 2018, Bolsonaro já foi internado outras vezes devido a dores abdominais. A mais recente foi em novembro, quando ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Sua esposa mais tarde confirmou a notícia de sua hospitalização.

Estado unido Eles não receberam nenhum pedido oficial do Brasil sobre uma possível extradição Bolsonaro após seus apoiadores atacarem o Parlamento. A afirmação é do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, explicando que as autoridades norte-americanas não estão em contato direto com Bolsonaro. “Claro, se recebermos tais pedidos, vamos tratá-los como sempre fazemos e vamos tratá-los com seriedade”, acrescentou.

Ele estava entre os manifestantes que participaram do assalto a prédios da autarquia no Brasil identificou o sobrinho de Bolsonaro, Leonardo Rodriguez de Jesus – mais conhecido como “Leo Indio”. A CNN escreve isso online. Indio postou vários vídeos e fotos em seu perfil do Instagram no domingo, mostrando-o em pé no meio da multidão que cerca o Congresso do Brasil. Em uma selfie, Indio aparece de camisa verde e chapéu preto, com os olhos visivelmente vermelhos. Em um comentário editado posteriormente, Indio disse que seus olhos ficaram vermelhos pelo gás lacrimogêneo “disparado pelas forças de segurança” que “focaram sua atenção em todos os manifestantes”. Ele também negou envolvimento em “quaisquer atos de vandalismo” e disse que os responsáveis ​​pela destruição de prédios do governo eram “vândalos disfarçados e covardes disfarçados de patriotas”.

Cerca de 1.500 detidos, Lula quer linha dura

Uma onda de prisões no Brasil e perseguições a autoridades após o ataque a instituições que fez a democracia do gigante sul-americano tropeçar por várias horas. O país acordou esta manhã Ainda … Em choque Pelo ataque lançado no domingo por milhares de seguidores de Bolsonaro às três sedes emblemáticas do estado: Parlamento, governo e Supremo Tribunal Federal. Por algumas horas, os bolsonaristas se entregaram a todo tipo de destruição nos prédios com vista para a Piazza dei Tre Bauori. Lembre-se do que os seguidores de Donald Trump fizeram no Capitólio, os rebeldes brasileiros quebraram portas, quebraram vitrines e vitrines, quebraram cadeiras e mesas, saquearam cofres, mutilaram pinturas famosas e até fizeram gestos ultrajantes.

O ministro das Comunicações, Paolo Pimenta, confirmou que houve quem “urinasse e defecasse no Palazzo del Planalto”, sede do governo. A solidariedade com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio imediatamente de todo o mundo, dos EUA à Itália, da China à Rússia, da União Europeia ao México e à Argentina. A mídia despertou “o ato mais grave contra a democracia brasileira desde o fim da ditadura”, porém A polícia mostrou-se completamente despreparada e incapaz Para reunir forças suficientes para parar o ataque. Na verdade, a controvérsia aumenta sobre as filmagens de alguns clientes que pareciam confraternizar com os encrenqueiros.

Para tentar entender como isso pode acontecer, ele vai formar o Senado brasileiro Comissão Parlamentar de Investigação. Mas a verdade é que tanto o governador do Distrito Federal de Brasília, Ibañez Rocha, como sobretudo o ministro da Segurança, Anderson Torres, homem de Bolsonaro, confirmaram o caráter “absolutamente pacífico” da mobilização. Isso nos faz entender porque, no momento do atentado, Lula estava fora, no interior de São Paulo, visitando as áreas alagadas de Aracura. A partir daí, o presidente assinou um decreto ratificando a intervenção federal imediata do Governo de Brasília e nomeando Rodrigo García Capelli como chefe da operação.

Antes de retornar a Brasília, Lula condenou o ataque “vandalismo e fascista” a prédios públicos e afirmou que “Todos os responsáveis ​​serão identificados e processados.” Das declarações do chefe de estado – que falou sobre isso hoje “atos terroristas”, sugerindo a possibilidade de que “eles também foram financiados por empresários estrangeiros” – começou a retaliação do governo, também apoiada pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos desembargadores, Alexandre de Moraes, determinou a exoneração e despacho do governador de Brasília Expurgando acampamentos de apoiadores de Bolsonaroem Brasília e no resto do país. “Trabalharemos – anunciou a presidente do Tribunal, Rosa Weber – para que os terroristas que participaram dessas ações sejam processados ​​e punidos de forma exemplar”.

Durante o dia a polícia, com o apoio de um exército que muitas vezes se mostrou muito simpático aos bolsonaristas, conseguiu desocupar o quartel armado em frente ao quartel da capital, com Cerca de 1.500 pessoas foram presas e levadas em 40 ônibus. Bolsonaro sentiu-se questionado pelos Estados Unidos, pois hoje foi transferido, entre outras coisas, para um hospital em Orlando com “extremas dores abdominais”, tentou distanciar-se da violência definindo quais eram “ilegais” e quais, no entanto, em sua opinião, não será diferente dos cometidos por militantes de esquerda em 2013 e 2017. Sua permanência em solo americano pode se tornar difícil no futuro, porque alguns deputados especulam sobre sua extradição. Mas o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse isso por enquanto Nenhum pedido foi recebido do Brasil.