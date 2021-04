Diga adeus aos insetos e aos odores desagradáveis ​​graças a esta poderosa planta tradicional que logo florescerá e perfumará sua casa e jardim.

Existem muitas plantas que são famosas por repelir insetos. Em geral são produzidos com um odor muito forte e possivelmente até um odor desagradável. Definitivamente, este não é o caso da planta da qual estamos falando hoje. Na verdade, seu aroma é apreciado em todo o mundo e ao longo dos séculos. Portanto, podemos dizer adeus aos insetos e odores desagradáveis ​​graças a esta planta forte e tradicional que logo florescerá e perfumará sua casa e jardim.

Símbolo de Marselha

Imaginar os campos de Marselha, no sul da França, traz à mente enormes fileiras roxas, cheias de delicados aromas que associamos a limpeza e avós. Na verdade, foram eles que usaram os galhos da planta que deram fama à região e seus sabonetes para proteger as roupas das traças. Estamos falando de lavanda. A planta contém óleos essenciais muito usados ​​em perfumaria e salas de relaxamento, os mesmos óleos que não são muito populares entre os insetos. Isso pode não ser novo para muitos e talvez já tenhamos mudas de lavanda no jardim. No entanto, também podemos manter um em casa ou plantar um novo no jardim. Na verdade, devemos ter em mente que não existe um único tipo de lavanda.

Talvez todos nós, quando pensamos em tulipa, imaginemos alguém com o formato de orelha clássico. Seus caules podem atingir grande comprimento e suportar dezenas de pequenas flores roxas. Esta variedade é lavanda Angestifolia.

No entanto, existem muitos outros e alguns deles estão prontamente disponíveis. Pense, por exemplo, na alfazema-anã, que proporciona floração abundante e se adapta facilmente a diferentes ambientes. Há também lã de lavanda, com suas folhas prateadas por baixo e capaz de crescer em qualquer lugar.

Ou também encontramos alfazema dentada, que pode ser reconhecida com precisão pelas folhas recortadas. A melhor coisa dessa planta é que ela pode florescer o ano todo.

Finalmente, vamos falar sobre Lavanda Stoechas, Também com folhas peludas e prateadas, mas com uma flor mais compacta que pode ser rosa ou branca também.

No entanto, não devemos esquecer que existem muitas plantas com flores que são capazes de repelir insetos como Borragem Ah não Catalpa. Portanto, não temos necessariamente que nos limitar a comprar as plantas usuais, mas podemos ampliar nossos horizontes sem muito esforço.