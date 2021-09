Desejos especiais de Mariasol Beaulieu

Hoje é um dia muito especial para Didi. Aliás, o ex-aluno de Amici hoje está com 20 anos: um marco importante que todos os torcedores vão lembrar com carinho. Entre as muitas cartas de votos que a cantora recebeu, esteve também a carta de Mariasol Beaulieu, atriz e apresentadora do programa Battiti Live, com quem estabeleceu uma relação especial.

Hoje é um dia especial para Didi. ex-estudante amigos 20, que passou por uma importante virada no programa de Maria de Filippi, que lhe permitiu estudar canto pela primeira vez na vida e tentar viver esse sonho, executando Hoje 20 anos. Embora esteja escrito em toda parte na web que sua data de nascimento é 30 de maio de 2001, o cantor já sinalizou que está errado: Didi, no cartório Dennis Rizzi, Garoto 14 de setembro.

“No meio da noite é meu Natal“, ele escreveu Didi No Twitter, lembrando todos os seus fãs desse importante aniversário. É por isso que tantas mensagens de carinho chegaram até ele, e entre elas, havia uma mensagem muito especial de Mariasol Beaulieu.

Amigos: Mariasol Beaulieu escreve para Didi

Mariasol Beaulieu Na verdade, ele postou uma foto tirada durante este verão com Didi, escrita: “feliz aniversário bebê “e adicionando um coração vermelho à cena. A jovem atriz, também apresentadora ritmos ao vivo, ele conheceu a cantora em Puglia, que também foi uma convidada nas comemorações do décimo oitavo aniversário de Beaulieu.

Um vínculo especial, até agora descrito como uma amizade profunda, embora também possa haver outra coisa! DidiNa verdade, compartilhe uma história Mariasol Beaulieu Agradecendo a ela, ele usou estas palavras:Obrigada querida “.

Já neste verão houve rumores de um namoro entre os dois, que nunca foram confirmados. além disso Mariasol Beaulieu O rapper Shiva foi comparado, enquanto Didi Disse que não queria mais falar sobre sua vida privada, mas apenas sobre música: o que aconteceria entre eles?