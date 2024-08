Concord está disponível a partir de hoje no PS5 e PC: o trailer de lançamento é incrível

Foi publicado pela Sony Trailer de lançamento do Concordeque se apresenta como uma mistura de sequências frenéticas e deslumbrantes, cheias de combate e habilidade, retiradas do colorido jogo de tiro de heróis da Firewalk Studios, Disponível hoje no PS5 e PC.

É claro que é preciso dizer que a recepção dada ao jogo pela imprensa internacional neste momento não tem sido nada entusiástica. A média no Metacritic é baixaMas estas ainda são as primeiras análises e quem sabe algo mude nos próximos dias.

O jogo de tiro competitivo da Firewalk Studios certamente representa uma tentativa ambiciosa de revitalizar o gênero Com Overwatch, ele conseguiu envolver dezenas de milhões de pessoase portanto tem um enorme potencial para aqueles que serão capazes de compreendê-lo e expressá-lo.