“Comi mal e não tomei nenhuma medida preventiva.”

Uma vida dedicada ao trabalho de ourives é a de Elio Trunco, 74 anos, natural de Caserta, mas romeno de cor, que conta como a diabetes o deixou quase cego. “Por causa do diabetes, perdi a visão.” A retinopatia diabética deixou-o completamente cego de um olho e com menos de 15% de visão no outro.

A proximidade com as crianças e a paixão pelas joias é um conforto

Elio trabalhou na capital até dois anos atrás: “Eu morava na Piazza del Popolo e a deterioração da minha visão me obrigou a fechar minha joalheria e voltar para Caserta, onde pude contar com o sustento dos meus filhos”. Aquele que adorava escrutinar joias agora é obrigado a “examiná-las com a pouca luz que ainda sai do único olho que ainda não conheceu a escuridão”. “Ninguém deveria ser privado da visão, mas esta é talvez a pior maldição que pode acontecer a um joalheiro”, diz ele. A proximidade com a família e a paixão pelo trabalho ajudam o homem a não desistir: “Meu trabalho me ajuda a não ficar frustrado.

“A doença me aproximou da minha família e esse foi talvez o único grande consolo.”

Dieta: Apenas 7% dos italianos consomem cinco porções de frutas e vegetais diariamente: uma marca negra no centro e sul da Itália

Do diabetes à cegueira: a doença

Elio, que provavelmente sofre de diabetes por causa da genética – “minha mãe e meus irmãos eram todos diabéticos” – conta como foi o único a perder quase toda a visão “durante dois anos”. Cego de um olho há “um ano e meio”, ele ainda consegue manusear joias com os “15%” restantes no outro olho: “Vejo sombras, mas aos poucos sei que elas também vão desaparecer”. Ele diz que descobriu a perda de visão tarde demais, quando “não havia mais nada a fazer”.

Depois de tentar de todas as maneiras me tratar – “Viajei pelo mundo em busca de um especialista que pudesse restaurar minha visão. Até agora não encontrei” – Apoio de um médico: “Michel Alambrense levou a sério a minha história e me quis na Associação Apmo (Associação Editorial de Pacientes com Doenças Oculares).”

Diabetes e cegueira: alimentação saudável e prevenção como tratamento

O homem de 74 anos diz, com muito pesar, que poderia ter evitado o agravamento da doença: “Deveria ter seguido uma alimentação mais equilibrada. Eu não fiz prevenção. “É tudo culpa minha.”

Mas o caso de Elio Tronco não é isolado: ele é um dos 460 mil pacientes na Campânia em risco de cegueira devido à retinopatia diabética. Isto porque a região italiana tem a maior prevalência de diabetes tipo 2, no entanto, apenas um em cada 10 pacientes, ou seja, 92%, realiza exames oftalmológicos regulares o que permite limitar os danos oculares associados à doença.

A diabetes em geral é uma doença crescente e a retinopatia diabética é a complicação ocular mais importante e precoce da diabetes e continua a ser a principal causa de cegueira legal nos países industrializados actualmente. Por esta razão, o Hospital Monaldi de Nápoles, em colaboração com a Associação de Oftalmologistas (Apmo), organizou no dia 5 de junho a campanha de sensibilização e prevenção da retinopatia diabética “Diabetes, vamos cuidar”. Elio estará presente: “Terei o prazer de servir de testemunha. Você não entende algumas doenças até que elas aconteçam com você».

Campanha de conscientização

No dia 5 de junho, serão organizados exames oftalmológicos gratuitos para pacientes, seguidos de exames de diabetes. Esta atividade de sensibilização é essencial porque os sintomas da retinopatia diabética aparecem tardiamente, quando as lesões já estão avançadas, o que muitas vezes limita a eficácia do tratamento.

Os principais fatores de risco associados ao início precoce e à rápida progressão da retinopatia diabética são: duração do diabetes, mau controle glicêmico e possível hipertensão arterial concomitante. Mas a ausência de sintomas não significa que não haja danos na retina, pois a diminuição da visão que o paciente percebe muitas vezes só aparece quando a área macular é afetada ou outros sintomas são por vezes subestimados, como o aparecimento de uma córnea móvel . Manchas, visão turva, aparecimento de áreas escuras, visão dupla, aumento da dificuldade de enxergar e cegueira.

Contudo, com novas metodologias de diagnóstico e moléculas de suporte para uso intravítreo, a retinopatia diabética e a cegueira podem ser prevenidas. No entanto, para limitar os danos, são necessários exames regulares para permitir o diagnóstico atempado dos primeiros sinais da doença e para controlar bem a diabetes. Portanto, o diagnóstico e o manejo precoces são essenciais para salvar a visão.

Francesco Calabro e Ada Maffettone, Chefe do Departamento de Diabetologia do Hospital e com o apoio da Apmo, CEO Michele Alambriz, abrirão as clínicas para o primeiro dia de triagem de pacientes diabéticos, que continuará com uma clínica semanal.