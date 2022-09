Castel di Sangro empatou 1-1 com Bojano, bom desempenho para o Gielorous – TeleAesse.it – ​​​​Abruzzo e Molise notícias – Notícias e vídeos Política, notícias, esporte e meio ambiente

21 de setembro de 2022 Michel de Franco Castel de Sangro, esporte

Aventura Castel de Sangro Seib 1953 No Campeonato de Excelência de Moli contra a Sociedade Estados Unidos Bogano Longamente relacionado com a possível formação da equipe e a estrutura da empresa.

O Clube Giallorossi do Presidente Aquilino de Tora Ele ganhou o primeiro ponto contra o Molise Club com um empate 1-1.

Apesar do empate em casa, há um colapso com os torcedores da casa anteriormente nomeados.”Portuguêsque seguiram suas cores das arquibancadas ao longo da cerca perimetral, uma polêmica difícil de unir.

Com o advento deste novo clube, o time foi completamente redesenhado o que trouxe para o campo muitos jogadores de diferentes classes.

No entanto, os Giallorossi entraram em campo no retângulo verde do campo D, localizado no complexo esportivo em Teófilo Patini Mostraram um bom jogo e sobretudo causaram uma excelente impressão nos adeptos, poucos para dizer a verdade, presentes nas novas arquibancadas construídas há alguns meses.

Sob a orientação do Sr. Bonomi Os meninos do Castel di Sangro expressaram o bom futebol em campo por sua própria natureza. No entanto, a precisão é baixa para seus atacantes Literalmente devorou ​​muitas chances de gol.

O Castel di Sangro abriu o placar no primeiro tempo após um escanteio, encontrando a diagonal perfeita para posicionar o goleiro Bojano.

Bogano empatou graças a um infeliz desvio do zagueiro Giallorossi, deixando o caminho aberto para o atacante Bogano, que facilmente acertou as redes.

É um ponto perto de Giallorossi, mas para começar é muito encorajador, especialmente para o castelo muito jovem que pode esperar ser semi-profissional. Melhor no campo em termos de design e tenacidade para a asa amarela e vermelha quebrou.

