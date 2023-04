Berlusconi: Descanso pascal para o cavaleiro, poucas visitas – Política

Descanso pascal de Silvio Berlusconi, internado em terapia intensiva em San Raffaele, em Milão, desde a manhã de quarta-feira, 5 de abril. condição de cavaleiro Uma ligeira melhoria do quadro clínico que continua “muito difícil”Conforme descreveu ontem seu médico pessoal e chefe da unidade de terapia intensiva, Alberto Zangrillo, que também o examinou hoje e depois deixou o hospital sem prestar declarações.

Eles estavam no quinto dia de internação Minimize as visitas de familiares e amigosAlém dos telefonemas: Logo após o almoço, a filha mais velha chegou Marina Berlusconi, Fiquei dez minutos dentro do hospital; Esta tarde novamente o chefe da Mediaset não perdeu suas saudações, Fiel Confalonieri, Ele saiu depois de menos de meia hora. À noite, a quarta filha também chegou Leonor.

Os outros filhos de Pascual e de seu irmão Paolo, internados nos últimos dias, também estiveram ausentes no domingo. Juntamente com o ex-primeiro-ministro, desde o primeiro dia de internamento, a sua companheira e deputada Marta Fassina e o sogro Orazio, que de vez em quando deixam o Templo a caminho de Olgtyna e depois voltam.

A guarnição de San Raffaele não pode faltar ao partidário de Berlusconi, o “muito leal” Marco Macro, que chegou sexta-feira de manhã da província de Lecce para mostrar sua solidariedade e que, apesar das férias, ainda espera em frente ao hospital para coletar Cartas de fãs.

Zangrillo: “Ainda é difícil, mas está respondendo bem aos tratamentos”

“Estou tranquilo porque estamos fazendo o melhor que podemos. E estou tranquilo porque estou lidando com um paciente que também é um grande amigo meu, não posso negar, há muita partilha pessoal. ” Mas é alguém que está habituado a responder-nos sempre da melhor forma possível e, por isso, mesmo perante uma doença grave numa situação realmente difícil, responde bem ao tratamento.. então prof Alberto Zangrillo ontemum médico pessoal para a estréia anteriorDevolva o chefe da unidade de terapia intensiva quando ele foi internado no hospital. “Obviamente, estamos falando de um paciente de uma idade que todos vocês sabem que tem uma doença e complicações definidas com precisão. Isso leva a terapias direcionadas que seguem as diretrizes, terapias que devem ser sempre comuns na medicina. Quando as regras da medicamentos oficiais são aplicados, as terapias visam atingir o objetivo. Nosso objetivo é conseguir um quadro clínico patológico preciso.” Assim como o professor Alberto Zangrillo, chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital San Raffaele, em Milão, onde Silvio Berlusconi está internado desde a última quarta-feira. “A infecção pulmonar é uma complicação do quadro clínico patológico de outra natureza que tratamos da melhor forma, tentando, como acontece com todos os nossos doentes, não deixar nada ao acaso”, acrescentou.

agencia ansa READ Pizza Margherita esconde um perigo para a saúde: os detalhes Mesmo no domingo de Páscoa, o “fiel” Marco Macro ainda espera em frente ao Hospital San Raffaele, em Milão, onde Silvio Berlusconi está internado desde a última quarta-feira. (lidar)

O que estamos lendo hoje em dia são coisas completamente imaginárias que não respondem a nenhum padrão objetivo a que se referem os médicos sérios, e isso é sobretudo um conhecimento objetivo do quadro clínico. Temos uma estratégia de tratamento muito precisa que pode dar todos esses saltos avança e salta para trás, de modo que o pessimismo e o otimismo não atendem aos critérios de objetividade a que um médico sério é chamado”. “Também li que existem personagens que precisam ser sérios e acham que é o oposto de quem ele é. A regra de ouro da medicina é falar quando você tem todas as informações e se permitir fazer hipóteses, previsões e julgamentos sobre se Berlusconi pode ou não continuar trabalhando e fazendo política. “Sinto uma pena humana pelo herói da história imprudente que apareceu na imprensa hoje”, disse Zangrillo em resposta aos que lhe perguntaram se o ex-primeiro-ministro poderia continuar na política. O professor Cicci, que é especialista no assunto, o constrangimento que uma instituição tão grande como o dispensário Agostino Gemelli, instituição que acolhe esse senhor, certamente passaria.

Berlusconi e Zangrillo: ‘Ele está respondendo bem ao tratamento, estou tranquilo’





“Rumores infundados e supostas insinuações”Assim, segundo o conhecimento dos mais próximos da família Berlusconi, a reconstrução que circula nestes dias “baseia-se em cenários, projetos, desígnios ou intenções contraditórias e imaginárias nos níveis político e econômico”. Conforme relatado pela ANSA, O Presidente Silvio Berlusconi, ainda segundo as mesmas fontes, “ainda que dentro dos limites impostos pela atual situação clínica e pelos tratamentos em curso, continua a acompanhar de perto os vários processos de que trata”. Portanto, as pessoas mais próximas da família Berlusconi vêm da mesma família, “juntamente com a atitude confiante que se assume para o desenvolvimento de suas condições de saúde, A crescente desilusão por encontrar nos meios de comunicação os mais díspares, contraditórios e criativos cenários, projectos, desígnios ou intenções, quer ao nível político, quer ao nível das actividades económicas. “Todas as supostas insinuações e insinuações sem qualquer fundamento. O que, segundo os familiares, “é ainda mais absurdo porque o Presidente Silvio Berlusconi, ainda que dentro dos limites impostos pela atual situação clínica e pelos tratamentos em curso, continua a acompanhar de perto os vários processos de que trata”.

Berlusconi e Letta: ‘O caminho para a ressurreição foi bloqueado’