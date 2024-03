Beppo Delbono, Como imagino “amor”

Dor, doença, escândalo, acolhimento e claro amor. Pippo Delbono regressa pela primeira vez de 28 a 31 de outubro ao Teatro Storchi de Modena com um novo espetáculo contendo todos os temas que lhe são caros e intitulado, não surpreendentemente, simplesmente amorFoi criado com representantes históricos de sua empresa. Um caso único e mais do que raro, pelo menos no panorama italiano, visto que terá novamente prevista uma digressão por mais de cinquenta países ao redor do mundo. Desta vez fará uma dedicação apaixonada a Portugal, terra de passagem de profissão e encruzilhada de tradição e poluição, que será, fiel ao estilo do autor, uma viagem na fronteira entre a vida real e a vida desejada.

No centro da exposição está uma meditação sobre o significado da contemporaneidade, particularmente após a experiência de perda e separação provocada pela pandemia. As referências são a autores portugueses, claro, mas há também uma referência a Noivo Por Alessandro Manzoni ou Epidemia Por Albert Camus. Uma forma que não ignora os milhões de pessoas que partiram sem palavras de amor e condolências, mas, como único som, o som da sua respiração foi interrompido. Nós o conhecemos alguns dias antes do espetáculo e ele explicou como era impossível para ele agora definir os limites entre a vida e o teatro.

Delbono, o amor foi definido como uma devoção apaixonada a Portugal.

Portugal é uma paixão, um lugar onde a pessoa deixa o coração. Um lugar profundamente caracterizado por imagens elegíacas tristes e comoventes. Um lugar cheio de emoção e nostalgia, mas hoje também, sobretudo, cheio de morte. Depois de um longo período de sofrimento, um lugar como este pode ser uma alegria, onde até a nostalgia e a tristeza, na sua cidadania profundamente enraizada, acolhem a oportunidade de encontrar aquela qualidade demasiado humana que é o amor. A própria língua, a sua pronúncia, a sua música e, portanto, a sua escrita e caligrafia, lidam com uma doçura oculta capaz de transmitir uma forma de respeito por aqueles sentimentos que só poderíamos ler e experimentar como fonte de medo, como algo de, necessariamente , escapar.

Mas agora regressais a Itália, que recentemente se revelou, em alguns casos, muito menos hospitaleira do que no passado.

Depende de norte a sul. O sul é mais próximo de Portugal, e mais acolhedor, e o norte é mais “alemão”. Em Portugal encontraram-se diferentes culturas, o que levou a uma profunda abertura à hospitalidade. Parece faltar aquela ameaça persistente que se esconde noutras partes do mundo: desconfiança, racismo e individualismo. E li-o em certos poemas, na poesia de Fernando Pessoa, mas também na poesia de Antonio Tabuchi, que foi o nosso cantor português, e no mundo próximo de Federico García Lorca, e nas palavras de Ana María Ortiz. Ouço-o nas canções, nas letras do fado.

Essas que você mencionou são suas referências culturais para esse novo trabalho?

Sim, Pessoa, Tabuchi, Garcia Lorca. Mas há também o poeta Mário de Andrade e o realizador português Manuel de Oliveira. Sem esquecer o Fado, a música tradicional deste país.

Nas suas performances é sempre difícil definir os limites entre a vida e o teatro. Você às vezes também tem dificuldade para encontrá-lo?

Muitas vezes também perco esses limites. Já não sei o que é a vida nem o que é teatro ou cinema. É uma característica do meu trabalho.

O que é teatro para você?

É um lugar onde as pessoas se colocam à disposição dos outros, se abrem e sempre contam suas histórias para alguém. Eu definiria como uma grande convivência amorosa. Como disse Bergman: “Os seres humanos se unem”. Um encontro entre seres humanos, diria, “diferente”.

Por que o teatro não tem mais o impacto que tinha na sociedade antes?

Ele está envelhecendo e recorrendo a velhos padrões que o impedem e o levam a se tornar um fenômeno cultural para alguns. Portanto, isto é alienante, especialmente os jovens que estão agora habituados à tecnologia e, portanto, a línguas muito diferentes. Eles se sentem excluídos deste mundo. Deveríamos tentar encontrar línguas próximas a elas que pertençam aos dias de hoje.

Como você viveu durante o fechamento do teatro por causa da pandemia?

Foi um momento muito difícil da minha vida, então tudo se acumulou. Eu experimentei isso isoladamente. Eu não conseguia nem criar tanto.

Poderia ter sido feito mais para apoiar o teatro?

Poderia ter sido feito melhor, com certeza. Abra cedo, com soluções diferentes Como noutros espaços, em espaços abertos, com menos pessoas, planeie mais respostas, mas faça-o na mesma e não deixe este vazio. Na Espanha eles sempre faziam shows ao vivo, então isso podia ser feito.

Como explica que em Itália, berço da cultura, haja tão pouco interesse neste sector?

Penso que a razão é que os interesses económicos colocam outras coisas em primeiro lugar. No final, manteve-se mais como uma discussão sobre propriedade e capitalismo, com pouca atenção à esfera cultural. Portanto, com pouca preocupação com os outros. Antes da pandemia, todos se soltaram contra os refugiados, depois chegou a Covid e acho que também foi uma lição de vida que nos permitiu olhar o mundo de forma diferente.

A pandemia privou muitas pessoas do amor no momento mais delicado, o momento da despedida. É uma homenagem a eles também

Não tive Covid, mas a situação geral teve um enorme impacto na minha condição física e mental. Foi um momento muito difícil. No início do programa eu digo: “No final das contas esse amor não existe e eu não consegui encontrá-lo”. E isso é verdade. Por isso decidi fazer um show chamado amor. Depois de tudo o que aconteceu, recomecemos daqui, dessa busca contínua, continuemos com mais amor, caso contrário voltaremos para onde estávamos antes e não haverá nenhum benefício com uma experiência tão terrível. Em vez disso, voltemos para onde estávamos, mas com uma nova consciência. Voltemos ao período em que esta palavra tinha um significado próprio, ao momento em que nos amávamos e falávamos de amor com nostalgia do fado, afastando a presença cansativa da morte.

É conhecido o seu interesse apaixonado pelos mais frágeis, últimos e indefesos. Como é o caso de Bobo, o artista surdo-mudo e analfabeto que descobriu no Hospital Psiquiátrico de Aversa e que interpretou em palco durante anos até à sua morte. O que faz você escolhê-la para seus shows?

Eu os acho incomuns. A sua presença em palco é única e irrepetível. Só que eles trazem certas marcas, porque a dor fica gravada em sua pele. Portanto, são os sintomas mais fortes dos cabelos.

O sofrimento é necessário na arte?

Sempre sofri muito. Mas eu trouxe tudo para a arte. A morte da minha mãe, o Bobo, a minha doença, tudo me fez sofrer e provavelmente fiz isso para exorcizar espíritos malignos.

A palavra “escandaloso” ressoa como um mantra em cada um de seus filmes ou apresentações no palco. Mas qual é o escândalo para você?

É sempre uma questão de tentar ouvir a nós mesmos e não o que nos obrigam a fazer. Vá além dos padrões predefinidos. Da mediocridade. Não é suficiente para um mundo já doente. Isso tudo é um escândalo para mim.

Você disse que queria manter a aparência de criança. Escândalo como uma criança?

Sim, um olhar tão inocente. Quero abordar tudo isso como uma criança faria, dando-me a oportunidade de me surpreender e estar aberto ao que os intérpretes que encontraremos terão para comunicar e compartilhar sobre uma realidade muito dura. Quero deixar-me aberto ao que me impele a entrar, ao que pode me capturar numa dança que ainda não conheço.

Nesta jornada aderi ao Budismo. O que você encontrou lá que não encontrou em outro lugar?

Autoconhecimento, amor próprio e compreensão de que é preciso ajudar os outros. Em última análise, tudo o que temos é importante, mas também o é a nossa missão para com as pessoas que encontramos ao longo do caminho. Sem deixar de lado os nossos desejos, que são importantes. E que através dos nossos desejos podemos alcançar a iluminação.

Talvez as suas origens na Ligúria também o levem à hospitalidade. No mar, não olhe para o outro lado.

Sim, no mar você sempre tem que ajudar. Leve pessoas de outras terras e de outras culturas em barcos. Eu sou sempre bem-vindo.

Em 2013, gravei um filme inteiramente feito em um celular; eu amo carne. Mas será que a tecnologia também corre o risco de nos escravizar?

Às vezes corremos o risco de nos tornarmos seus escravos, é verdade. Utilizei a tecnologia do celular porque era algo que, pelo seu pequeno tamanho, me dava uma oportunidade maior de me aproximar dos outros e entender certos aspectos com precisão. Eles agora têm uma qualidade de imagem muito boa e permitem estabelecer uma relação de confiança. A tecnologia é útil se você usá-la bem, caso contrário, torna-se apenas uma tendência.

Você disse anteriormente que ainda não encontrou o amor. Mas o que esse sentimento representa para você?

Compartilhe algo nojento. Sentir-se bem mesmo quando não está fazendo nada. Mas talvez seja mais profundo, como o amor pela natureza que inclui as plantas, os animais, o mar e o silêncio. É assim que imagino o amor.