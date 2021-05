Barcelona, ​​Ansu Fati ainda doente: cirurgia no joelho em Portugal

A cirurgia artroscópica do atacante do Barcelona, ​​nascido em 2002, já passou por uma cirurgia no joelho em novembro, depois que o Betis foi tratado de um menisco rasgado. O clube: “Ansu está trabalhando muito para superar a lesão que o obrigou a se submeter à operação” Aguero em Barcelona, ​​os contatos começaram

Ansu Fati está de volta à faca. Para realizar a cirurgia artroscópica no joelho esquerdo, o jovem atacante foi submetido foi Barcelona Com uma declaração oficial. Ansu Fati foi operado no Porto pelo Dr. José Carlos Noronha, sob orientação dos médicos sociais do Clube Blaugrana.Ansu trabalha muito para superar a lesão que o obrigou a se submeter à operação“Ele explica uma nota do Barcelona. Não há paz para Talento nasceu em 2002, Interrompeu a partida contra o Betis Sevilla 7 de novembro de 2020, Quando um encontro intenso com Mendy causou uma lesão no menisco interno de seu joelho esquerdo.

O talento mais caro de 2002 no mundo. Avaliação Era Ansu Fati Operado nos dias seguintes pelo Dr. Cugat, Com tempos de recuperação estimados então pelo Barcelona em quatro meses. Porém, a volta a campo complicou-se, com dores nos joelhos que não pareciam diminuir, como o próprio jogador admitiu numa delas. Vent no Instagram. “Há alguns anos tive uma lesão grave, com uma perna quebrada e um estilhaço e fiquei 12 meses parado – lembra o atacante no final de março – infelizmente agora tenho que viver em uma situação semelhante, que vou enfrentar a mesma mentalidade. “

Temporada de Ansu Fati Antes da lesão O jovem craque do Barcelona disputou 10 partidas nesta temporada, sendo 7 na La Liga e 3 na Liga dos Campeões, totalizando 596 minutos, durante os quais marcou 5 gols. (Incluindo um no El Clásico) e um 2. Apesar de Ansu Fati ter apenas 18 anos, já fez 43 jogos pelo Barcelona, ​​marcando 13 golos (11 na Liga e 2 na Liga dos Campeões). "Nos últimos meses – delineando a declaração do clube espanhol – Ansu manteve-se otimista e grato por todo o apoio que está recebendo."