Antonella Viola e os tempos do nosso corpo, o que a ciência nos diz no palco èStoria • Il Goriziano

Por que sempre nos sentimos cansados? Por que temos dificuldade para adormecer ou acordamos constantemente? Como podemos ajudar o corpo a descansar? Estas são apenas algumas das perguntas que Antonella Viola, bióloga e comunicadora científica, respondeu perante o público do Festival èStoria num painel de discussão dedicado intitulado “hora do corpo” No Teatro Verdi de Gorizia hoje (sexta-feira, 24 de maio), às 19h, o professor Alessio Sokol conversou com Viola.

A cientista explicou o motivo de sua decisão de publicar o livro de mesmo nome, após anos de palestras em salas de aula universitárias. Além do ensino e da pesquisa, o autor disse: “No contexto do meu trabalho, existe uma terceira direção, que é a editorial. Eu encontro muita inspiração em Explicando as maravilhas da ciência ao público em geral E a importância do conhecimento da biologia para proporcionar o nível mínimo de prevenção aos leitores e cidadãos.”

Sokol zombou do mundo sobre o ritmo de nossos corpos, já que no artigo o autor destacou a insustentabilidade dos ritmos circadianos. Estas coisas – muitas vezes agitadas – correm o risco de nos tornar menos produtivos, e muitas vezes esquecemos o tempo e a qualidade do descanso. “Cada um de nós tem um cronótipo diferente – explicou Viola – quando os filhos crescem, por exemplo, Eles precisam acordar gradualmente mais tarde. Mas isto não é levado em conta pela nossa sociedade eficiente, uma vez que esta tem ritmos e horários muito precisos e frenéticos.

Segundo alguns estudos, se mudarmos o horário de entrada no trabalho ou na escola, o resultado será muito maior do que os custos que seriam necessários para tal mudança. Assim, o corpo humano não é um relógio, mas uma relojoaria onde todos funcionam ao mesmo tempo. É fundamental compreender os ritmos circadianos, ou seja, aquelas oscilações biológicas que ocorrem no nosso corpo a cada 24 horas e são comuns a todos os organismos vivos.

«Obviamente, o relógio mestre é o nosso cérebroLigada à retina, que recebe a luminosidade do ambiente – continua – a alternância entre luz e escuridão nos preparou ao longo de milhares de anos para sermos mais ativos durante o dia e menos à noite, quando cai a escuridão. No nosso corpo existem milhares de outros relógios, muitas vezes incompatíveis entre si e que levam ao risco de desenvolver doenças mais ou menos graves. Nos últimos 100 anos, a luz artificial, desde lâmpadas até à luz azul dos smartphones, perturbou completamente os nossos organismos, enfraquecendo o nosso sistema imunitário.

Essencial para a nossa saúde, além de dormir bem de 7 a 8 horas, é uma alimentação saudável. Isto também deve ter horários específicos, por exemplo evitando dormir logo após o jantar. De acordo com uma experiência muito famosa com alguns ratos, onde foram divididos em dois grupos (um comia o quanto queria enquanto o outro comia apenas durante parte do dia), ficou claramente demonstrado que apesar da mesma quantidade de calorias que ingeriam , o grupo de roedores comeu tanto quanto durante parte do dia. Ele era mais saudável e em boa forma que os outros.

“Quanto mais sabemos sobre os nossos ritmos circadianos, começando pela alimentação e sono, mas também incluindo quando tomar um medicamento ou vacina, mais sabemos sobre os nossos ritmos circadianos, começando pela alimentação e sono, mas também incluindo quando tomar um medicamento ou vacina, Quanto melhor pudermos viver e combater certas doenças» conclui Viola. Com este último trabalho, o autor conclui uma série de livros relacionados à prevenção e, no futuro, provavelmente haverá um texto publicado por Einaudi sobre o futuro da ciência na área médica.