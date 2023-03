Anthony Fauci tornou-se consultor da Biotecnopolo em Siena

(ANSA) – ROMA, 29 de março – O imunologista Anthony Fauci aceitou servir informalmente como assessor estratégico de Rino Rapoli, diretor científico da Biotecnopolo di Siena, fundação fundada pelos Ministérios da Universidade, Saúde, Economia e Desenvolvimento Econômico com o objetivo de dedicando-se à pesquisa aplicada em Biologia tecnológica e Ciências da Vida. A informação é da Fundação Biotecnopolo. O Prêmio Nobel Giorgio Parisi e membro do Conselho de Administração da Fundação deram as boas-vindas a Fauci, um dos maiores especialistas mundiais em doenças infecciosas e consultor médico de sete presidentes dos Estados Unidos.

“A disposição de Fauci de atuar como consultor informal – disse Baresi – é um passo essencial para tornar a Biotechnopole o centro italiano de pesquisa, estudo e prevenção de epidemias”, disse Baresi. Ele destacou que a biotecnologia é, de fato, a personificação do documento “Preparando-se para epidemias e o papel da ciência”, elaborado pela Accademia Nazionale dei Lincei e endossado pelas Academias do G20 em 2021. “Fauci tem relacionamentos de várias décadas com Cientistas italianos. Essas relações – confirmadas por Parisi – indicam até que ponto o valor e a precisão da ciência italiana são reconhecidos: constitui o impulso mais realista para lançar, no menor tempo possível, a atividade do Centro, o que poderia representar um reconhecimento mundial da excelência da ciência italiana. (lidar).