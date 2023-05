Alpine A290_β: veja bem, porque está abaixo do Renault 5

regressão dupla – Em 2024 reeditado Renault 5, que será apenas elétrico. E como no passado, a este modelo juntar-se-á a variante desportiva da marca Alpine, que chegará ao mercado pouco tempo depois. Ao contrário do passado, não falaremos mais sobre o Renault 5 Alpine, mas sobre Alpine A290, porque a marca esportiva francesa irá “por conta própria” e construirá uma gama real – totalmente elétrica – que irá muito além do atual A110. De fato, uma versão esportiva do Renault 5 será seguida por um crossover compacto em 2025, o sucessor do A110 em 2026 e mais dois crossovers maiores em 2027 e 2028.

Compreensível, mas não muito E para o A290, a Alpine apresentou hoje o protótipo, cujo nome leva a extensão β para enfatizar que não se trata apenas de uma ‘primeira ideia’, mas sim de uma evolução avançada rumo ao que será o carro final. Obviamente, a carroceria totalmente em carbono não será reapresentada por razões óbvias de custo, mas, no geral, a linha da carroceria nos permite dar uma olhada no lado acabado, mesmo que seja emAlpine A290_β Existem superestruturas de largura extrema e portas traseiras disfarçadas, que estarão presentes no modelo a ser comercializado.

Projetores e quadros absolutos – Por outro lado encontraremos, quase inalterados, os faróis auxiliares, inspirados nas lâmpadas alpinas que ganharam Marchas nos anos setentaAs rodas serão de 19 polegadas, não de 20 como no conceito.

fora da cabine – Se a visão externa for fornecida por A290_ Ele permite que você adivinhe como serápadrão alpino – Mas o Renault 5 – o interior é bastante “imaginativo”: o banco do motorista é central, de difícil acesso e ladeado por dois bancos externos ligeiramente afastados dos demais passageiros. Os cintos de segurança são do tipo racing e falta o sofá traseiro, no local do qual existe uma barra giratória, de esperar que o carro fique numa posição muito “ruim”.

Equipamento de corrida – o hardwareNo mínimo, ele é limitado a um head-up display que fornece alguns indicadores necessários para o uso virtual na pista. No coleiraExistem os controles mais usados, que têm uma forma vagamente hexagonal, enquanto outros ficam pairados sobre o para-brisa. No interior também há uma alavanca de freio de mão inspirada em rally.

substituir a tarefa – Por outro lado, em uma ponteAlpine A290_β Existe um comando que ativa a função”excel“,” que significa “acima”. Pressioná-lo modifica os parâmetros do veículo para permitir o desempenho máximo por 10 segundos. Depois disso tudo volta automaticamente à configuração original para não afetar a autonomia. Esta solução já aparecerá no A290 e nos futuros Alpines .

unidade única – Por outro lado, esperava-se muito pouco da mecânica. EU’Alpine A290_β multiplicar Dois motores elétricos Dianteira, uma para cada roda, mas ambas A290 como padrão, ambos Renault 5, terão apenas um, que provavelmente estará relacionado com o Renault Mégane E-Tech que desenvolve 218 cv. Mas quem sabe, talvez seja um pouco cheio de vitaminas na variante alpina.

estrutura personalizada – No entanto, os engenheiros da Alpine prometem que A 290 Terá um comportamento significativamente diferente de sua irmã Renault, com certeza Orientado para uma condução desportiva. Afinal, a plataforma utilizada, ou seja, o CMFB-EV, possui suspensão traseira independente, o que é uma melhoria incomum para esta classe de veículos e deixa muito espaço para customização do comportamento na estrada.