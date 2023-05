Precisamos de uma Europa alargada e egoísta que resista à intimidação da Rússia – EURACTIV Itália

The Capitals traz para você as últimas notícias de toda a Europa, por meio de relatórios de campo da Rede EURACTIV. Você pode assinar a newsletter aqui.

Recordamos que a EURACTIV pretende continuar a fornecer conteúdos de qualidade cobrindo o que se passa na União Europeia de forma clara e imparcial, apesar da atual crise que afeta fortemente o setor editorial. Porque nós da EURACTIV acreditamos fortemente que os nossos leitores não devem aceder exclusivamente a conteúdos pagos, a nossa informação é e sempre será gratuita. No entanto, pedimos que você considere fazer uma contribuição.

Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo.

As notícias de hoje das capitais

Europa

Schultz: Precisamos de uma Europa alargada e de um interesse em resistir à intimidação da Rússia. A UE não deve deixar-se “intimidar” pela “demonstração de força” da Rússia durante as comemorações da vitória da Segunda Guerra Mundial. Assim o afirmou o chanceler alemão Olaf Schultz no seu discurso ao Parlamento Europeu, por ocasião do Dia da Europa, durante o qual renovou o seu apoio à Ucrânia, explicando que Bruxelas deve manter-se “firme” nesta posição. Para saber mais

instituições da União Europeia

A União Europeia está disposta a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário. No dia em que a Europa celebra o 73º aniversário da Declaração de Schumann, o primeiro ato oficial do processo de integração europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assegurou que a UE estenderá o seu apoio à Ucrânia enquanto for necessário. Para saber mais

Ucrânia: Parlamento Europeu aprova procedimento acelerado sobre padrões para produção de munição. Os deputados do Parlamento Europeu votaram esta terça-feira (9 de maio) a aceleração do processo legislativo e a adoção de uma lei que visa aumentar a produção de munições na Europa em 500 milhões de euros com o objetivo de garantir o abastecimento à Ucrânia. Para saber mais

Estrasburgo, retirou a compra de uma nova cadeira no Parlamento. De acordo com uma nota apresentada pela EURACTIV, o Parlamento Europeu parece ter abandonado os planos de uma dispendiosa expansão da sua sede em Estrasburgo. Para saber mais

Notícias da Itália

A Irmandade da Itália está avaliando se deve apresentar uma pessoa indiciada permanentemente nas eleições europeias. Segundo rumores na imprensa italiana, o ex-governador da Lombardia, Roberto Formigoni, pode ser um dos candidatos da Irmandade às eleições europeias de 2024, apesar da condenação por corrupção que ainda cumpre. Para saber mais

Europa Ocidental

Berlim

Lindner responde ao desprezo diplomático chinês. O ministro das Finanças alemão, Christian Lindner (FDP/Renew), pediu uma revisão da postura em relação à China, depois de Pequim ter cancelado à última da hora uma reunião agendada com o seu homólogo chinês. Para saber mais

///

Paris

A Assembleia Nacional votou: “O Grupo Wagner é uma organização terrorista.” Na terça-feira, a Assembleia Nacional francesa aprovou uma resolução apelando à França e à União Europeia para trabalharem no sentido de incluir o Grupo Wagner na lista de organizações terroristas, pelos múltiplos crimes cometidos na Ucrânia e em África. Para saber mais

///

Viena

Conservadores austríacos contra o acordo verde. Eurodeputados conservadores do Partido do Povo Austríaco (ÖVP) apoiaram a moção do EPP para abandonar algumas das demandas mais progressistas do Green Deal, que o centro-direita da UE apresentou na semana passada. Para saber mais

Visegrado

Bratislava

A economia eslovaca ameaça o domínio chinês em carros elétricos. De acordo com um novo estudo da seguradora alemã Allianz, a economia eslovaca é a mais vulnerável às importações de carros chineses e pode perder cerca de 0,4% de seu PIB no futuro. Para saber mais

///

Varsóvia

Polônia, que competiu novamente este ano no Dia da Vitória da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que apresentaria uma queixa sobre a abordagem hostil do governo polonês, depois que o embaixador polonês, Sergey Andreev, não conseguiu depositar uma coroa de flores no cemitério militar soviético em Varsóvia para comemorar o Dia da Vitória. Para saber mais

agenda

União Europeia Alto Representante Josep Borrell recebe representantes da indústria europeia de defesa.

Alto Representante Josep Borrell recebe representantes da indústria europeia de defesa. Vice-Presidente da Comissão Europeia Vera Jourova falando no evento “Integração da Ucrânia na União Europeia e na OTAN”;

Vice-presidente Valdis Dombrovskis participa da reunião da Conferência dos Chefes de Delegação do Parlamento Europeu;

O comissário econômico Paolo Gentiloni participa da reunião dos ministros das finanças do G7 e governadores dos bancos centrais no Japão.

Comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude Maria Gabriel participa na Reunião dos Ministros da Ciência e Tecnologia do G7 e na Reunião dos Ministros da Educação do G7;

O Comissário do Mercado Interno, Terry Breton, conversou por telefone com a Primeira Vice-Ministra e Ministra do Desenvolvimento Econômico e Comércio da Ucrânia, Yulia Svirenko;

A Comissária para a Coesão e Reformas Elisa Ferreira encontra-se com a Secretária-Geral Adjunta da OCDE, Fabrizia Lapicurella.

Comissária para Parcerias Internacionais Jutta Orbelinen participa da 4ª Mesa Redonda de Melhor Financiamento para a ONU Mulheres;

O Comissário para o Alargamento e a Política de Vizinhança, Oliver Varhelyi, reúne-se com a Representante Permanente da Croácia junto da União Europeia, Irina Andrassy, ​​e com o Conselheiro do Governo da Macedónia do Norte, Vladimir Drobniak;

A sessão plenária do Parlamento Europeu realiza uma discussão sobre a importação de trigo ucraniano para a UE e o papel dos agricultores como promotores de uma transição verde e de um setor agrícola resiliente com a participação do Comissário para Agricultura Janusz Wojciechowski; votar a adesão da União Europeia à Convenção de Istambul sobre o Combate à Violência contra a Mulher;

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, mantém encontro bilateral e conferência de imprensa conjunta com o Presidente do Parlamento Europeu, Robert Metsola, e dirige-se à sessão plenária;

Bélgica : reunião formal dos líderes militares da OTAN;

: reunião formal dos líderes militares da OTAN; República Checa – A primeira-ministra Giorgia Meloni em visita oficial.

– A primeira-ministra Giorgia Meloni em visita oficial. Rússia : Uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, e seu homólogo sírio, Faisal al-Miqdad.

: Uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, e seu homólogo sírio, Faisal al-Miqdad. Os Emirados Árabes Unidos : Conferência de Tecnologia Climática para Abordar a Descarbonização;

: Conferência de Tecnologia Climática para Abordar a Descarbonização; Nações UnidasReunião do Conselho de Segurança sobre a Bósnia.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]