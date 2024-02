Alerta meteorológico no Veneto: inundações e deslizamentos de terra, rios monitorados. A linha ferroviária Milão-Veneza entre Vicenza e Pádua está bloqueada

DesligadoRoberta Merlim

Mau tempo, áreas afetadas e níveis de alerta: Código “vermelho” na zona de Alto Piave e Vicenza. Potassin: “A Bacia de Montebello está aberta e, em breve, a Bacia de Columberetta”

“Eu sou Tempo complicado devido ao clima. Observamos com atenção Todo o território regional e em particular Rios da região de Vicenza, onde o nível da água está subindo. Podemos descobrir “Condições de crise também nas regiões de Veronese e Pádua.”. A afirmação é feita em nota do presidente do Vêneto, Luca Zaia, a respeito do mau tempo que atingirá a região a partir desta manhã. “Estou em contacto com as estruturas que gerem o tráfego rodoviário e ferroviário – continua Zaia -.

A linha ferroviária Milão-Veneza foi interrompida A linha ferroviária Milão-Veneza também será interrompida durante a noiteEvitado devido ao mau tempo No trecho entre as estações Vicenza e Pádua. O trânsito ficou bloqueado durante a tarde, principalmente na zona leste da capital Perigo e no município de Torri di Quartesolo, quando os trilhos corriam risco de inundação.

À noite, por volta das 21h30, no site da RFI (Rede Ferroviária Italiana), Foi confirmado um bloqueio de trânsito não só em Vicenza, mas também nas rotas para Treviso e Shio., fechado desde o meio-dia. Para passageiros que chegam Um serviço alternativo de ônibus foi implementado a partir de Verona e Lombardia, ligado à estação de Pádua, de onde consegui pegar trens para Veneza e Friuli Venezia Giulia. Espera-se que os rios inundem durante a noite devido à continuação das chuvas em Vicenza.

O Conselheiro Regional da Defesa Civil também intervém no quadro meteorológico. Para Giampaolo Bottacin «As previsões de ontem apontavam para 200 milímetros em 48 horas. Por enquanto estamos em 60-90, com picos na zona superior de Veronese e na zona de Regoro (Vicenza)., onde atingimos mais de 115 milímetros. Nas próximas horas O caos se move para o lesteEm direção ao sopé de Treviso e Montebelluno. Bacia de Montebello ativadaUm em Orolo é testado, A Columbareta abrirá em breve. Eu não descarto issoAs previsões são fornecidas para a área de Treviso com perturbações móveis, Isso será aberto no Muson dei Sassi. Os níveis de neve aumentam devido à queda de neve nas montanhas – conclui – mas não se espera uma grande liquidação.”

Previsão do tempo: Escolas fechadas em Vicenza na quarta-feira, 28 de fevereiro Relatórios de previsão meteorológica regional, até quarta-feira, 28 de fevereiro, uma longa fase Precipitação Extenso e estável associado ao fluxo úmido sul-sudeste em altitudes mais elevadas. Hoje, 27 de fevereiro, está prevista a fase mais intensa. Áreas afetadas por acumulação de chuvas muito significativa (alta a muito alta) Regiões Pré-Alpinas e PiemonteMas mais Planícies O tamanho será significativo. limite queda de neve Será variável: amanhã atingirá cerca de 1300-1600 metros, na quarta-feira, cerca de 1500-1800 metros. Esperam-se acumulações significativas de neve acima de 1500-1700 m. Diante dos eventos climáticos esperados, as seguintes áreas estarão sob “vigilância especial” das 8h do dia 27 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, informou a Defesa Civil. READ Sem nós, você não seria capaz de se comunicar por telefone com Conte- Corriere.it (muitas vezes)

Devido à continuação das condições meteorológicas adversas e à previsão de maior deterioração, o Centro de Operações Municipal decidiu Fechar as escolas Cada ordem e grau de território municipal Vicenza. O destino também é uma preocupação Todos os ginásios e instalações desportivas municipaisImplantado para evitar congestionamentos nas estradas para permitir a intervenção imediata da defesa civil e veículos de emergência.

Áreas afetadas Fase “Alarme” (VermelhoNas bacias hidrográficas Piave Pedemontano (BL-TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV -VR). Fase de “alerta prévio” (Laranja) nas bacias Adige-Garda e Monte Lessini (VR) e Passo Brenda-Pachiglione (PD-VI-VR-VE-TV). fase de “atenção” (Amarelo) nas bacias do Alto

Piave (BL), Baixo Piave, Bacia de Drenagem de Vela e Laguna (VE-TV-PD), Livenza, Leman e Tagliamento (VE-TV). Fase de “alerta prévio” (Laranja) nas bacias do Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV -VR) e Basso Brenta -Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV). fase de “atenção” (Amarelo) nas bacias hidrográficas de Adige-Garda e Monte Leccini (VR), Passo Piave, Sail e Lagoon (VE-TV-PD) e Livenza, Lemon e Tagliamento (VE-TV). Além disso, devido aos “ventos fortes”, uma fase operacional de “AVISO” foi declarada para os Relevos Ocidentais e Planícies Ocidentais a partir da meia-noite de hoje até amanhã.

Inundações na área de Pádua PARA Pádua Foi na terça-feira Serviço completo aberto, prestando especial atenção ao rápido crescimento do Rio Pisado. Algumas inundações na província Alguns canais incharam devido à chuva. Aconteceu Cerváres Santa Cruzonde o município recomenda cautela: “Desde esta manhã estamos em contato constante com a federação de resgate para monitoramento e intervenção nos corpos hídricos. A defesa civil e a polícia local estão acompanhando as situações mais críticas”.

As estradas foram inundadas em Theolo, mas a situação foi descrita como não crítica pelos bombeiros. Ninguém foi implicado ainda. Inundações de caves e valas na zona baixa de Estanes e município de Carceri. Mais publicidade Abano Terme Há atenção. “Nosso pessoal está ativo desde esta manhã Agentes Da Polícia Metropolitana e do nosso grupo de voluntários da Defesa Civil Abano Terme em busca de território municipal”, escreve o prefeito Federico Barberato no Facebook. “Os armazéns municipais estão abertos para entrega de sacolas. Areia aos moradores.” READ Federação Atlética Italiana

Em Vicenza, Pachyglione e Retrone estão preocupados Como no quadro traçado por Zaia e Bottacin, fortes chuvas caíram nas últimas horas Os níveis de dois rios que atravessam a cidade e o centro histórico de Vicenza subiram repentinamente. Ao meio-dia Paquigileon A leitura do pluviômetro da Ponte degli Angeli foi de 4,25 metros, próximo ao nível de segurança de 4 metros e meio.

tempo correto Ponte dos Anjos As anteparas são abertas e os sacos de areia são colocados antecipadamente como medida de precaução e ficam à disposição dos cidadãos quando necessário em vários pontos da cidade.

Contudo, o que mais preocupa é o outro rio, o De novoProvém de uma zona industrial cujo nível muito elevado já não permite que outros riachos escoem água, inundando constantemente estradas, caves e garagens, mesmo quando o nível do rio atinge 3,20. com menos intensidade.

Câmara Municipal Vicenza Ordenou a implementação do Coc, Centro de Operações Municipais, ao comando da polícia local para lidar com o fluxo de chuva. Os parques da cidade estão fechados ao público; Por precaução, as escolas de Sant'Agostino também estão fechadas hoje: Escola Primária Estadual Arnoldi e Creche Municipal Molino.

à meia-noite, Chuva é esperada de 2 a 5, especialmente em áreas montanhosas, um evento que aumentará rapidamente a vazão do rio Pachyglione na manhã de amanhã. A situação está sendo acompanhada pela engenharia civil quanto à possível abertura da Bacia do Caldogno e da Viale Diaz. Coc organizou turnos de monitoramento e equipes ativas durante toda a noite e amanhã. Para qualquer emergência esta noite, os cidadãos podem contactar o número gratuito 800127812 ou o centro de operações da polícia local número 0444 545311.

Deslizamentos de terra na região de Veronese A situação está actualmente sob controlo na zona de Verona, onde estão a ser monitorizados rios e riachos. É dada especial atenção à parte oriental da província

escalador: um doce As grandes cabeças intermediárias estavam fechadas Afonso E Dramigna Sobre a ponte com SR 11. A região foi afectada por várias inundações no passado, a mais grave em 2010, quando as cidades de Sowe e especialmente Monteforte e Albone foram submersas em Ognisanti. Alguns pequenos deslizamentos de terra e deslizamentos de terra também foram registrados. Em Valpolicella A Deslizamento de terra A estrada entre as aldeias de Dorp e Brunn, no município de Negrar. PARA Padiya KalavenaEm Lesínia, um trecho da SP 36 foi bloqueado devido ao desabamento de uma estrada. READ O carro engoliu o genocídio

Duas eleições provinciais foram concluídas na região de Belluno No entanto, as estradas foram afetadas devido à forte nevasca na região do morro de Beluno nas últimas horas. O Estreito de Veneto informa-lhes que permanecem Fechado Província 638″Passo Kiao”e Provincial 148”Monte GrappaDevido ao perigo de avalanche. Não há informações sobre problemas de trânsito. Todas as empresas foram alertadas na tarde desta segunda-feira. O serviço de gelo está funcionando. Além disso, a disponibilidade está habilitada para todos os funcionários. Notificação da província de passagem para o código amarelo.

