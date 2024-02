Alerta de poluição atmosférica, restrições entram em vigor em Milão e em outras 8 províncias da Lombardia: aqui está o que dizem as regras

paraEquipe editorial de Milão

A partir de terça-feira, 20 de fevereiro, as medidas de primeiro nível entrarão em vigor nas províncias de Milão, Monza, Como, Bérgamo, Brescia, Mântua, Cremona, Lodi e Pavia.

Poluição atmosférica através do telhado. E na Lombardia Determinantes Para aliviar Emissões poluentes . Região Isso transmite isso Terça-feira, 20 de fevereiro Está ativado Medidas provisórias de primeiro nível Nas províncias que atingiram pelo menos o quarto dia consecutivo de poeira fina acima do limite de alerta, ou seja, Milão, Monza, Como, Bérgamo, Brescia, Mântua, Cremona, Lodi e Pavia .

As medidas de nível I fornecem Proibição de queimar e acender fogo ao ar livre . Nos municípios com Mais de 30.000 pessoas é esperado Restrição comercial Para todos Veículos Euro 0 e 1 De qualquer fonte de energia e Veículos diesel Euro 2, 3 e 4, Todos os dias das 7h30 às 19h30.

Em comparação com a proibição já em vigor em Milão Área B Aplicam-se restrições temporárias Mesmo aos sábados e domingos E se envolver Também veículos comerciais a diesel Euro 4 Apesar de Com PAF eles Euro 0 e 1 em GLP e metano .

Nó de transporte

Restrições temporárias Também se aplica a veículos equipados com o dispositivo Prossiga (Os veículos poluentes, que normalmente só conseguem percorrer um número limitado de quilómetros, são contados pela “caixa negra”). Mas neste caso, Câmeras na Zona B de Milão não conseguem registrar a diferença Entre medidas permanentes e temporárias. Portanto, o carro com a “caixa preta” passa ileso aos olhares eletrônicos, mas Pode ser multado por patrulha. Outro problema: os dados das câmeras da Zona B não podem ser utilizados para aplicação de multas por outros motivos que não os vinculados à licença emitida pelo Ministério da Infraestrutura. Ou seja: quem violar as restrições temporárias não pode ser multado mesmo que seja flagrado pelas câmeras. mas Eles podem ser punidos se forem interceptados pela polícia local.