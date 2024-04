A partir de sexta-feira, 12 de abril, Festival de Cinema Italiano em Portugal e nos países de língua portuguesa

A 17ª edição da Festa do Cinema Italiano terá início este ano a partir de 12 de abril e incluirá mais de 20 cidades de Portugal incluindo Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Algarve, atingindo mais de 20.000 espectadores.

A Festa do Cinema Italiano é o principal evento em Portugal dedicado ao cinema e à cultura italiana e conta com o apoio da Cinecittà, da Embaixada de Itália e do Instituto Cultural Italiano em Lisboa e conta com o apoio de diversas instituições portuguesas e empresas privadas como a Fiat e a General.

Também este ano, um grande espaço será dedicado ao cinema italiano contemporâneo, com a exibição de mais de 50 filmes, entre longas-metragens, documentários e curtas-metragens, a maioria dos quais serão exibidos em estreias nacionais.

Uma programação riquíssima que começa o baile com o sucesso C'è Ancora Tomorrow de Paola Cortellisi, e termina com a nova dança Confidenza de Daniele Luchetti, decorada com uma maravilhosa atuação de Elio Germano.

Entre outros filmes da programação, destaque para a prévia de L'Ombra di Caravaggio, de Michele Placido, apresentado no teatro por Riccardo Scamarcio. Em vez disso, a talentosa Benedetta Porcaroli estará em Lisboa para apresentar Enéias, de Pietro Castellitto, e O Evangelho Segundo Maria, de Paolo Zucca.

O escritor Sandro Veronesi apresentará ao público do festival seu primeiro filme como roteirista, “Comandante”, dirigido por Eduardo De Angelis, enquanto Emma Dante será acompanhada por Elena Stancanelli, seu terceiro trabalho como diretor, “Misericordia”.

Por fim, Jasmine Trinca, vencedora da última edição da Festa do Cinema Italiano com seu primeiro trabalho Marcel, será a heroína da novela deste ano ao interpretar o papel de Maria Montessori em La Nouvelle Femme dirigido por Léa Todorov e Ida Ramundo na série La Storia, a primeira delas. Serão exibidos dois episódios da estreia portuguesa.

Haverá também um espaço musical com a presença dos nomes do indie pop italiano Colapesce e Dimartino. Esta será uma oportunidade para apresentar a sua primeira experiência cinematográfica, Spring of My Life, seguida da sua actuação musical em palco.

A histórica editora musical Cam Sugar, grande arquivo de música do cinema italiano, estará também presente em Lisboa com dois DJ sets compostos por Andrea Fabrizi dedicados às bandas sonoras do cinema italiano do género thriller e terror.

La Trionferà é uma performance de música e leituras que Massimo Zamboni (CSI/CCCP) dedicará às semelhanças políticas e culturais entre o 25 de Abril português (este ano assinalam-se os 50 anos da Revolução dos Cravos) e o italiano.

Este tema será também dedicado a uma retrospetiva criada em colaboração com a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, O Outro 25 de Abril / L'altro 25 Aprile, um ciclo sobre filmes italianos que abordou os temas da resistência e da libertação e no qual analisou os efeitos que isso teve na sociedade italiana até hoje.

Entre as principais estreias apresentadas este ano, além das já mencionadas, destacamos “Finalmente L’alba” de Saverio Costanzo, “Rabito” de Marco Bellocchio, “Adagio” de Stefano Sollima e a comédia “Romeu é Julieta” de Giovanni Veronese, “ Santocello” de Francesco Amato, e a comédia “Romeu Julieta” de Giovanni Veronese e “Santucello” de Francesco Amato. Os documentários “Milão – A história interna da moda italiana” e “Paolo Conti alla Scala” de Giorgio Testi

Na seção competitiva dedicada ao primeiro e segundo atos, a estreia na direção de Michaela Ramazzotti, Felicita e Alain Baroni competirá com Una exterminata Domenica, direto do Berlinale Disco Boy de 2023 de Giacomo Abbruzzese, enquanto Enea di Pietro chega do Festival de Cinema de Veneza . Castellito. A sessão termina com Stranizza d'Amuri de Giuseppe Fiorello.

O júri deste ano é composto por Francesco Giai Via, diretor do Festival de Cinema Italiano de Annecy, pelo diretor João Pedro Rodriguez e pela famosa coreógrafa Olga Roriz.

O Festival de Cinema Italiano não pára no país de Fernando Pessoa, continua o seu percurso na África de língua portuguesa (Angola, Moçambique, Cabo Verde), segue em Timor-Leste e chegará ao Brasil em Junho para um grande evento de encerramento, trazendo o nosso viagem para mais de 40.000 pessoas. Espectadores em quatro continentes diferentes.

Mais informações no site oficial do festival:

www.festadocinemaitaliano.com.

Eu gosto: Eu gosto download…

Relacionado