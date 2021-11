A Microsoft criou um museu virtual para comemorar o 20º aniversário do console – Nerd4.life

Como parte das festividades 20º aniversário do Xbox, A Microsoft criou um arquivo Museu digital interativo que honra a história da marca.

Esta experiência virtual é totalmente gratuita e dividida em diferentes áreas temáticas. Há uma seção dedicada à história de cada console Xbox lançado até agora e uma específica para a série Halo, bem como uma seção “Meu Museu Xbox”, uma seção na qual você só pode entrar usando as credenciais de sua conta Xbox que rastreia novamente seu história do jogador.

Dentro de cada área temática do Museu Virtual Xbox, é possível mover-se livremente como um arquivo avatar digital, primeira ou terceira pessoa, usando um mouse e teclado de um computador ou usando os controles da tela de toque de seu smartphone ou tablet. Nas várias exposições, é possível reviver alguns dos momentos marcantes da história da marca Xbox através de documentos, breves artigos informativos e vídeos.



Esta é a área interativa do Museu Xbox dedicada ao primeiro console da Microsoft

Por exemplo, na área dedicada ao primeiro console da gigante de Redmond, é possível desfrutar de alguns vídeos e gráficos relacionados à prototipagem, bem como a apresentação histórica do Xbox com Bill Gates e The Rock, o que é inusitado, mas certamente uma combinação inesquecível.

Entre outras coisas, é também uma experiência “multijogador”, onde irá explorar diferentes áreas temáticas com outros usuários conectados na mesma sessão. Definitivamente, uma ideia interessante e que vale a pena tentar. você pode fazer isso para este endereço.