A Apple está processando a empresa israelense Nso, que produz o programa “Pegasus”, capaz de penetrar smartphones

A Apple anunciou que tem processo O grupo israelense de tecnologia da informação Nso, que criou o software Pegasus, é capaz de se infiltrar em todos os tipos de smartphones, inclusive smartphones. Ação movida pelo grupo americano pede liminar contra nós esquecemos Para evitar que você use qualquer software, serviço ou dispositivo Apple. Pegasus poderia ter sido usado em muitos ataques Contra jornalistas e defensores dos direitos humanos É politicamente ativo em todo o mundo e é usado por agências militares, de inteligência e de aplicação da lei em todo o mundo.

A empresa israelense sempre rejeitou essas acusações, mas no início de novembro passado, o governo dos EUA Estados Unidos da America Decidi colocar a empresa na “lista negra”. Uma ação semelhante foi movida, novamente contra a NSU, em 2019 por WhatsApp, propriedade da Facebook Inc., Conseqüentemente, o Nso invadiu os dados de 1.400 de seus usuários com spyware. O processo ainda está em andamento. A Apple identificou um ataque específico a iPhones chamado Forçar entrada.