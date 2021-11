Esta balança inteligente Xiaomi tem um desconto de menos de 10 euros

Você está procurando por um novo escala inteligente Para manter o peso corporal sob controle? Nessas horas o equilíbrio perfeito Balança de Composição Corporal Xiaomi Mi 2 Oferecido com desconto80% na lista de preços.

Um show a não perder

Na verdade, seguindo o link na parte inferior da notícia, você pode comprar o dispositivo inteligente por apenas € 9,99 Em vez de 50 euros com 80% de desconto. A balança inteligente do gigante chinês tem um design simples e é perfeita para combinar com qualquer estilo de mobília e tem alguns recursos especiais para análises corporais aprofundadas, incluindo: Sensor para detectar as menores diferenças de peso (mesmo com apenas 50g) BIA de nova geração chip para medição de porcentagem de massa gorda e teste de equilíbrio E muito mais.

Além disso, a escala de composição corporal Mi 2 mede 13 parâmetros de sua composição corporal, incluindo porcentagem de massa gorda, massa muscular, gordura visceral, taxa metabólica basal, ingestão de água e proteína e muito mais. Por fim, lembramos você de se inscrever em nosso canal Telegram Prezi Para descobrir as melhores ofertas no mundo da alta tecnologia selecionadas pela nossa redação.

Compre a Escala de Composição Corporal Xiaomi Mi 2 em oferta

