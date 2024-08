A inteligência artificial olha para a língua e a diagnostica

Era uma vez, num reino não muito distante, um médico que sempre pedia aos seus pacientes que mostrassem a língua. Hoje, o mesmo pedido pode vir do seu smartphone. Bem-vindo ao futuro dos exames médicos, onde a inteligência artificial inspirada em práticas antigas pode diagnosticar o seu estado de saúde com uma precisão que faria empalidecer até o médico mais experiente. Agora, antes de “clicar” com a língua, leia aqui.

Uma mistura do antigo e do novo

Uma equipe internacional de pesquisadores desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que promete revolucionar a forma como realizamos exames médicos (Você pode encontrar o estudo aqui). Esta inovação baseia-se numa prática de 2.000 anos da medicina tradicional chinesa: a análise da língua.

Ali Al-NajiO professor assistente da Universidade Técnica Central de Bagdá e da Universidade do Sul da Austrália explica:

A cor, o formato e a espessura da língua podem revelar muitos problemas de saúde.

O sistema proposto automatiza esta antiga prática médica de diagnóstico linguístico com a ajuda do moderno aprendizado de máquina. Os pesquisadores executaram o algoritmo Com mais de 5200 imagens em idiomas (Um pouco de opinião pessoal) e diagnósticos correspondentes usando seis algoritmos de aprendizado de máquina diferentes.

O resultado? Precisão incrível na detecção de condições de saúde com base apenas na cor da língua

Precisão de rotação da cabeça. Ou melhor, a linguagem

Em um teste com 60 imagens de idiomas de hospitais universitários do Oriente Médio, A inteligência artificial foi capaz de detectar com precisão a condição de cada paciente em 98% das vezes. Os casos variaram de problemas gastrointestinais à Covid-19.

O objetivo final desta equipe de pesquisa é levar essa tecnologia diretamente às mãos dos consumidores. Talvez seja criado um aplicativo para smartphone que use esse algoritmo, permitindo que as pessoas obtenham diagnósticos preditivos no conforto de suas casas.

Implicações para o futuro do exame médico

Esta inovação abre cenários interessantes sobre o futuro do rastreio médico:

acessibilidade: Poderia tornar o rastreio básico mais acessível em áreas com recursos médicos limitados? proteção: Isso poderia encorajar testes mais frequentes, levando a um diagnóstico mais precoce? Carga horária do médico: Como isso pode afetar o papel dos médicos no diagnóstico inicial?

Obviamente, há muitas incógnitas a serem consideradas:

Proteção de dados: Como as informações confidenciais de saúde serão tratadas e protegidas? Excesso de diagnóstico: Existe o risco de causar ansiedade desnecessária (uma espécie de susto à saúde) através de resultados falsos positivos? Vício em tecnologia: Poderia levar a um declínio nas habilidades de diagnóstico convencionais?

Mesmo com todo o seu potencial, devemos ter cuidado na aplicação desta tecnologia. O diagnóstico médico é um processo complexo que muitas vezes requer mais de um indicador.







O futuro apresenta um coro de “ahhhs” digitais?

A ideia do rastreio da língua por selfie pode parecer estranha, mas esta tecnologia tem o potencial de democratizar o acesso ao rastreio de saúde nos cuidados primários, especialmente em áreas com recursos limitados.

O futuro dos exames médicos pode estar mais próximo do que pensamos e pode começar com um simples “pedaço de queijo” no nosso smartphone. Mas lembre-se: mesmo que a IA consiga ler a sua língua, é sempre melhor consultar um médico de verdade para obter um diagnóstico completo. Afinal, nenhum algoritmo pode substituir a experiência e a intuição de um profissional médico… pelo menos por enquanto.