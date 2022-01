A esquerda vai governar em Portugal após o fim de “Jeringonza”?

Localização: Portugal

Sujeito: 30 de janeiro de 2022 Portugal regressa às urnas para eleições políticas antecipadas

História: Ao longo dos últimos seis anos, a Aliança de Esquerda (Socialistas, Comunistas e Blogo de Escuerta) operou em todo o seu potencial, governando Portugal da melhor forma possível, conduzindo a melhores resultados na perspetiva económica e de desenvolvimento do país. Então algo quebrou na aliança. Agora votamos…

Seis anos de “aliança de conto de fadas”, então …

Depois de muitos anos de frugalidade, o motor mudou de direção.

Em 4 de outubro de 2015, a centro-direita, com a aliança entre Partido Social Democrático e CDS-Partido Popular, ganhou as eleições para a assembleia em Portugal, mas foi Antonio Costa – ficou em segundo lugar com seu Partido Socialista – para ir ao governo – após as tentativas fracassadas da direita central – graças a uma surpreendente e inesperada “aliança estranha” Bloco esquerdo (a ser) e Partido Comunista (PCPP-Pev).

Este foi o início de uma “máquina política” sem precedentes no país.

Isso é conhecido “Lonsa“, Um termo que define um mecanismo anormal que consiste em várias partes que de alguma forma funcionam.

Geringonça-bis? “Os tempos mudaram, as condições são irreversíveis”

Não demorou muito para a esquerda europeia apreciar o exemplo de Portugal. Políticos na Holanda e na França, por exemplo, buscaram entender as definições dessa vitória e talvez exportá-la.

Antonio Costa EI Socialistas, Jerônimo de Sousa (74 anos) e eu comunistas e Catarina Martins (48 anos) e sua Volume esquerdo Eles esperam uma vitória eleitoral – considerando o bom trabalho que fizeram nestes seis anos – eles esperam um mijo de Jeringonza. Mas parece que o tempo não muda…

Márcia Calro e Rita Tavares Eles escreveram um livro sobre o nascimento dessa aventura política (“Como Costa Montou Jeringonza em 54 Dias”).

Marcia Calro, uma das duas autoras, explica:

“A esquerda na Europa está um pouco confusa. Não conseguiu governar em praticamente nenhum país. A Espanha tentou chegar a alguns acordos participando de eleições subsequentes. Essa experiência não se repetiu lá e em outros países. Os partidos populistas , nesses países, já estão muito arraigados.”

Rita Tavares acrescenta:

“O que funcionou como uma cola entre os partidos de esquerda, que até então não se entendiam, foi tirar a direita do poder. Todos os partidos que fazem parte de Geringonza insistem que só uma coisa pode acontecer. é improvável que aconteça novamente.”

“Método português de exportação”

Jork Demal Ele veio para Portugal da Áustria para estudar na universidade. E ele nunca foi. Ela vive em Cinderela, não muito longe de Lisboa. Mas ele não esqueceu que em seu país de nascimento – a Áustria – existem governos (de direita) com fronteiras muito diferentes.

Jorge Demel, empresário e músico:

“Acho que é uma democracia definitiva falar sobre todas as decisões em conjunto. Pode ser um pouco utópico, mas acho que este sistema português deve ser considerado para reconsiderar os resultados eleitorais em democracia. Então, isso levará à formação de um governo.

“Exemplo à Esquerda”: Linda história de amor, mas acabou

O caso de amor “Jeringonza” em Portugal durou seis anos, mas depois pequenas “traições políticas” levaram ao fim do relacionamento.

Vamos votar no dia 30 de janeiro.

O que pensam os portugueses sobre estas eleições?

“As eleições são sempre ruins hoje em dia. Mas o pior para mim é que não há alternativas”, explica uma mulher.

“Acho que faz sentido ir e votar. Quanto mais partidos houver, mais pessoas estarão representadas, cada um de nós terá seu próprio voto, e os votos serão distribuídos entre os partidos existentes”, disse um comentarista.

Outra piada portuguesa:

“Os alemães já copiaram nosso sistema. Mas não estamos vendendo os direitos! É totalmente português, já temos esse defeito de produção original…”, ri.

Diz Euronews