“Casellati? Não vão votar nem no Forza Italia”: suspeita no centro-direita sobre a jogada de Salvini. Votos na Croácia? “Sinal do Melão”

Às vezes, é melhor fugir da multidão frenética para entender o que está acontecendo nos prédios políticos. Então, quando todos estão de pé Montecitório É melhor votar e seguir a contagem de votos e dar dois passos para isso Palácio da Senhora. Aqui, no belo restaurante Art Nouveau, o ambiente raro e tranquilo, as luzes suaves, os senadores relaxam e se entregam à confiança. Então, aqui está um Venha para a Itália. “Você vê, Castelli não votou aqui Nem muitos de nós. Desde as eleições de 2018, Ana Maria Bernini (Presidente da Comissão no Senado, Ed) Jurou para ele. Além disso, vamos supor que mesmo uma boa porção não seja digerida Pd e 5 estrelas: Faça suas próprias contas”, diz o senador compulsório sob uma promessa sem nome.

Portanto, é preciso dar um passo atrás desde que Castelli foi eleito para a presidência do Senado em 24 de março de 2018, mas Matteo Salvini Ele fez uma tentativa de conspiração para selecionar Bernini. Um avião avançou Silvio Berlusconique, em vez disso, apontou o acordo com a Casellati Pd e 5 estrelas. Mas a disputa entre os dois persistiu e nos últimos anos, como Bernini foi o líder do grupo das Forças, não diminuiu. Na verdade, a relação entre os dois ficou um pouco pior. “Não entendo a jogada de Salvini”, continua o senador azul, “primeiro você diz que quer negociar, fala com todo mundo, até propõe uma mesa com a oposição, e depois se joga entre as pernas de Pd e 5 Stell. Bomba cassete? Uma bomba, parece-me, Ele explodiu em suas mãos“Em suma, dos debates parlamentares”, Este não é o caminhoO segundo escritório estadual bateu como candidato lateral. Talvez apenas Conte tivesse votado nele Claro, mas o ex-primeiro-ministro votará em qualquer um A menos que seja Draghi”.

Então começamos de novo, o centro-direita decidirá no que votar apenas na quinta-feira de manhã Quarto conselho, Você começa a sério com uma demanda reduzida para a maioria absoluta. Enquanto isso, ontem, o burburinho na coalizão continuou ao longo do dia. Recebeu 114 votos por Guido Crossetto51 a mais que o eleitorado maior Irmãos da Itáliaé um sinal Ansiedade extrema. “Meloni queria enviar Uma mensagem para Salvini: Olhe para nós também, você não é o único trader. Aqui temos que começar a colocar nomes no tapete”, diz um conferencista maloniano. Mas você vota um CrochêTalvez para dar respeito ou choque pessoal, eles também vieram de Pentostelado e Vazamentos. No entanto, pela comitiva de Meloni, parece que Fdi já quer o pivô – direito de discutir o nome do time que jogará amanhã: Marcelo Dinheiro, Carlos Nórdio (Ela já queria votar por um terço) Oh Leticia Moratty.

Ou seja, atualmente existem três opções: Mário Tracy, Pierre Ferdinando Cassini e Mattarella Até. “A maneira como as coisas mudaram, ainda escorrega Em direção a Draghi, Mesmo que ele seja seu pior inimigo. Se ele não tivesse apontado suas ambições e não tivesse aberto suas sugestões na segunda-feira, ele já poderia estar em campo na quarta série. No entanto, ele terá que esperar agora”, continuou o senador compulsório em um restaurante no Palazzo Madama. Quem escreve em um pedaço de papel: “Tracy 60 por cento, Mattarella Al 25, Cassini Al 15. Mas a situação após as lágrimas em Casellati deveria ser um elogio mínimo. Porque se alguém entrar numa fase em que não confia muito em ninguém, não sairemos dela. Enquanto isso, na sala, outro pioneiro, Andrea Rugieriele rosna: “Aqui está ele voltando para o campo Berlusconi. Ainda estamos esperando por alguns votos, então ele deve ser o único a tirar o coelho da cartola Refere-se a Draghi ou Cassini“Enquanto isso, o coelho não vai separar Salvini. Correu o boato ontem à tarde que o capitão estava em casa. Sabino Cassi (Ele teve alguma simpatia nos últimos anos Matteo Renzi) Veio em um tempo Negação Da Liga, mas um sinal de que alguém espalhou a mensagem. “Salvini vai propor outros nomes além do time amanhã…”, dizem eles dos democratas. Há também Cassie?