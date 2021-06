A Airbnb está procurando 12 viajantes ‘Nômades’ e voos grátis para experimentar o Corriere.it إقامة

Um ano ao redor do mundo entre o trabalho inteligente e as férias, como um verdadeiro nômade digital. A Airbnb lançou recentemente um novo concurso procurando por 12 viajantes de aventura. O tour Live Everywhere Without Borders oferece até três pessoas por beduíno. O projeto será executado por 12 meses consecutivos, de julho de 2021 a julho de 2022. Durante este períodoOs participantes passarão 10 meses viajando e se hospedando em acomodações do Airbnb que podem ser reservadas. Em detalhes, o programa é projetado pela plataforma para envolver trabalhadores remotos, criadores, pais que não vivem mais com seus filhos, famílias jovens, viajantes locais e nômades. O Airbnb fornecerá orçamento para acomodação e transporte durante o programa.