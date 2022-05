União Europeia, Bernie: Os países envolvidos tomam uma decisão sobre indicações geográficas

Milão, 24 de maio (askanews) – “Não somos marcas de marca, somos marcas de produtos aprovados e sob uma marca como esta há uma atividade de verificação, controle e cumprimento rigoroso das regras que não podem ser julgadas por quem faz muito bem, mas há uma coisa Outra: verificar as marcas. Queremos ficar onde estamos agora com a DG Agri e se realmente vamos ter que não nos misturar com aqueles que têm coisas diferentes, talvez muito importantes, em comparação com os que estão atrás um produto certificado.” Esse tipo de novidade essas primeiras coisas que lemos porque não é bom, produtos certificados são de grande interesse para Itália, França, Espanha, Grécia, Portugal e países periféricos como Áustria e Alemanha, mas os nórdicos países não estão tão interessados ​​quanto nós. Então deixe que nós definamos as regras para proteger os consumidores, e não nos confunda com marcas que têm regras diferentes. “O diretor-geral do Consórcio para a Proteção da Grana Padano Dop, Stefano Berni, critica a Europa sobre as indicações geográficas. Da assembléia geral do Consórcio na feira de Montichiari, Berni alertou para o perigo de que a proteção das indicações não esteja mais sob o supervisão da Direcção-Geral da Agricultura da Comissão Europeia. Enduro nos campos – e concluiu que todos devem correr nas suas próprias terras e no seu próprio ambiente com os carros que possuem.”