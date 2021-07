A acusação de Pique de que a Itália se beneficiou de sanções contra a Espanha: não parece certo

O Espanha Ele foi derrotado por 5-3 e eliminado nos pênaltis antesItália. Azzurri na final do Campeonato Europeu, Furie Rosse em casa depois de fazer uma excelente partida, que inicialmente arriscou perder e depois voltou com um gol de Morata. O matador da seleção ibérica foi a loteria de arremessos da marca que a premiou no segundo turno e nas quartas-de-final. Desta vez, ocorreu um erro. E a decepção é ainda maior porque dois dos campeões da partida cometeram erros de onze metros, ironicamente: Dani Olmo, que levou Chiellini e Bonucci à loucura com suas nove posições e jogadas erradas; A Juventus contratou Alvaro que foi o autor do momento 1-1 após a vantagem de Chiesa.

O zagueiro catalão acusado de pênaltis

Gerrard Pique Ele leva isso mal. Voltar para casa assim dói ainda mais. Deixa na boca um gosto amargo de ironia da derrota. Deixe o sabor da injustiça nos números porque em campo, nos pontos, a seleção espanhola mereceu. O defesa catalão aponta para um lado em particular: a equipa que marca primeiro o pênalti certamente leva vantagem sobre o segundo.

Não é por acaso que nas quatro partidas em que se disputou a disputa de pênaltis entre o Euro 2020 e a Copa América, o time que atirou primeiro venceu. As estatísticas dizem que o primeiro tem mais opções e não acho justo que numa competição como esta o empate o coloque em desvantagem.

O estudo que “confirma” as palavras de Piqué

Pique está mentindo? Ele fala apenas porque não digere a derrota? não exatamente. Existe um pingo de verdade. Um estudo publicado pela American Economic Association examinou os jogos nacionais e internacionais mais importantes disputados entre 1970 e 2000 e que foram imediatamente encerrados. O estudo constatou que, em 60% dos casos, ganha quem chuta o primeiro pênalti. É por isso que o zagueiro catalão fala da “injustiça” que os próprios autores da pesquisa acreditam poder ser evitada de uma forma muito simples … Gosto do tiebreak do tênis: após o primeiro pênalti, a outra equipe pode lutar por as duas primeiras vezes na sequência.