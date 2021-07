Rainha Assunta Scotto de Coimbra: quarta medalha de ouro de Portugal

Golden Poker. rainha Coimbra ele é Assunta Scotto. vai estar no ar PortugalO desejo de melhorar, o desejo de superar e vencer a competição acirrada. Dê ao atleta um tapete chama amarela E você saberá como se livrar de sentimentos com ataques de Ebon e Wazari. “Estou feliz por trazer para casa mais uma medalha de ouro”, diz o judoca napolitano Radhi.

Pela quarta vez no degrau mais alto das terras lusitianas. Indiscutível desde 2018 (estudantes), dupla confirmação em 2019 (masculino e feminino) e agora a mais bela foca em 2021. Após a última consagração em maio em Zagreb, aindahino mamilie Para ressoar inequivocamente no exterior. Eles estão ondulando em três cores. O belga caiu no tapete Jente Verstraetene tcheco Teresa BodnarovaA Rússia se rende nas semifinais Glavira BorisovaO vencedor do Grupo A venceu os holandeses na final Joshlin Sobusibpa, o protagonista da piscina C.

Outro título no quadro de avisos e muito mais Taça Europeia Júnior Na categoria 48 kg. Felicidade incontidavel para o financista, nascido em 2002. “Acumulei muitos bons sentimentos e ganhei mais uma experiencia importante. Agradeça a professora Gianni MadaloneQuem me acompanhou na corrida meu treinador Antonio Ciano e a chama amarelaAssunta orgulhosamente anuncia.

Ainda não é hora das férias de Scotto. “Agora me preparo para os compromissos que virão, a fim de atingir meus objetivos: Europeus no Luxemburgo em setembro e Copa do mundo para juniores Em outubro anúncio agendado Ostia“,” incansável conclui campeão Scambia. Pôquer servido.