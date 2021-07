O torcedor belga volta à partida contra Itália e Espanha: o árbitro destruiu tudo

Eefje Depoortere Ele ganhou popularidade mundial nos últimos dias. Ela é uma apresentadora de TV da Bélgica que, antes da partida contra a Itália, postou um vídeo animado nas redes sociais, um vídeo em que ela é vista temperando macarrão com maionese e batata frita e depois quebrando em um pedaço. garfo e faca. Este vídeo se tornou viral, então ela se desculpou, mas suas desculpas não foram suficientes para satisfazer os usuários italianos que infelizmente continuaram a ofendê-la e dois dias depois daquele jogo Depoortere publicou outro vídeo confirmando o delito e encerrando dizendo: “A mãe dos tolos é sempre grávida. ” Na noite de terça-feira, ele também acompanhou a Itália e a Espanha e também comentou sobre as semifinais.

Poucas horas antes da partida Eefje Depoortere postou um vídeo no qual relembra as graves e perigosas ofensas que recebeu, em italiano continua falando sobre comida além de futebol e depois de postar uma foto na qual é possível ver um pacote de macarrão e uma garrafa de vinho, Querendo saber se macarrão ou paella é melhor Em seguida, ele postou outro vídeo em apoio à sua escrita: Andando com suprimentos para pescar não um, mas os dois países jogando hoje à noite, cCom emojis anexados das bandeiras da Itália e da Espanha.

Tuítes de Itália e Espanha

Quando a partida começou, a apresentadora deu início a uma espécie de transmissão ao vivo no Twitter da partida em que elogiava Morata pelo gol de 1 a 1 e criticava o árbitro Sr. Felix Brych, que estava com um 90 ′, mas também 105 ‘greve, apitou no final da presente parte enquanto a Espanha mantém a bola aos seus pés e dizem que o apito da Alemanha também dirigiu Bélgica-Portugal “Este é o mesmo árbitro que estragou o jogo entre Bélgica e Portugal. Não é surpreendente que ele não tenha permitido que a Espanha parasse de trabalhar”.. Depois, depois do erro de Morata e do gol de Jorginho, ela elogiou a Itália e A Espanha também elogiou.