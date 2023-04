8.º Mundial – Cinco Medalhas de Aeróbica em Cantanhede (Portugal) | newⓈpam.it

Postado por Concetta April

Um resultado verdadeiramente impressionante e ao mesmo tempo satisfatório foi obtido pelos atletas da Seleção Italiana de Ginástica Aeróbica Sênior, treinada pelos tecnólogos Polyan Vito Yaya e Antonio Cavourio, durante o VIII Campeonato Mundial de Aeróbica que aconteceu em Cantanhead (em Portugal) de 25 a 27 de março passado.

O evento acolheu mais de 80 atletas, vindos de 18 países diferentes para Portugal, que disputaram cinco tipos de provas (individuais masculino e feminino, dupla mista, triatlo e equipas), disputando o novo código de pontos em ambas as competições internacionais. Aberto e na Copa do Mundo.

Parecia que a competição mundial para a delegação SENIOR ia terminar com um rico “saque” (até 5 em 9 medalhas foram entregues) evidente pelas prestações feitas durante as eliminatórias, que foram ao mais alto nível, permitindo que todos atletas na corrida pela passagem à final.

Em particular, a medalha de prata foi gerida pelo trio de Sarah Cotini, Davide Nacci e Francesco Sebastió, que confirmou com 20.222 pontos (9.100 de qualidade técnica, 7.900 de execução e 3.222 de dificuldade) a posição ocupada na fase de qualificação. Por outro lado, o outro trio da competição, formado pelas ginastas Nicole Alighieri, Ariana Ciorlanti e Alice Pettinari, subiu ao terceiro degrau do pódio.

A Itália também se destacou no individual masculino com Francesco Sebastió de Francavelle, cuja sensual e sexy rotina (interpretando Elvis Presley) conquistou a prata com uma pontuação de 20.655 pontos. Boa colocação também foi registrada por Davide Nacci, do Ostuni, que, embora tenha somado pontos Por exemplo, mas não limitado a Quanto ao atleta português Rui Cansado, terminou em quarto infelizmente por ter uma votação ligeiramente inferior ao último na execução.

Destaque também para as coreografias expressivas e artisticamente orquestradas das solteiras Sarah Cotini e Anna Polo, que, embora não tenham subido ao pódio, terminaram em sexto e quarto, respetivamente.

Excelente atuação também no caso da dupla Elisa Maras e Andrea Colnago (medalha de prata) e Lucrezia Rexipe e Mateo Valera (medalha de bronze).

Por outro lado, o grupo formado por Sarah Cotini, Matteo Valera, Francesco Sebastió, Anna Polo e Davide Nacci perdeu o pódio por uma queda de cabelo, e apesar de um dos atletas ter caído durante a exibição, ainda somou 18.433 pontos, passando um pouco longe dos resultados das medalhas e mostrando uma vontade matematicamente impecável.

Os seleccionadores nacionais mostraram-se particularmente satisfeitos com as contratações feitas nesta fase do Mundial, sendo naturalmente os seleccionadores nacionais que se encarregaram da formação competitiva da equipa principal, incluindo, além de Vito Yaya e Antonio Cavourio, Emmanuel Pagliuca e Galina Lazarova, além da técnica Luisa Regetti Seleção Nacional.

Se a oitava edição da Copa do Mundo de Ginástica Aeróbica confirmou os excelentes resultados obtidos no ano passado pela Azzurra em todas as competições nacionais e internacionais, por outro lado, mostrou como estas últimas são fruto de sacrifícios unidos à paixão por este esporte, permitindo que esses atletas mantenham níveis elevados ao longo do tempo.

Acima de tudo, não é fácil cuidar da rotina do triatlo e do grupo nos mínimos detalhes pelos atletas que vivem em diferentes regiões da Itália, como o técnico francófilo Vito Yaya, responsável pela coordenação de todos os treinamentos, que foi positivo. Comentários sobre a possibilidade de treinar sistematicamente cinco desses atletas no ginásio do complexo “Aldo Moro” (do primeiro instituto integral de Francavilla Fontana), que foi recentemente equipado pela Federação Italiana de Ginástica com uma plataforma de competição, que comprovou ser muito útil na melhoria da performance dos atletas e facilitar a parte técnica.