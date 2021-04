16.232 novos casos e 360 ​​mortes – Corriere.it

eu 16,232 i Novos casos de vírus corona Na Itália (ontem eles tinham +13.844, Boletim aqui) O sal é, portanto, baixo 3.920.945 Número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 (incluindo recuperadas e mortas) desde o surto. O Mortes hoje eu 360 (Ontem foi +364), no total 118.357 pessoas foram afetadas De fevereiro de 2020 em diante. Pessoas Recuperado ou expulso Eles são absolutos 3.330.392 e 19,125 Hoje (+20.552 ontem) Covid saiu do sonho. O Corrente positiva – Lições do vírus – estará em tudo 472.196, Igualmente -3,439* Comparado com ontem (-7,080 no dia anterior), abaixo 6 de abril.

Trocas e exibição eu Trocas totais (Molecular e antigênica) eram 364,804, Ou 14.770 a mais do que ontem, quando era 350.034. Quando Proporção positiva 4,4% (Aproximadamente 4,449%): Isso significa Dos 100 tecidos realizados, mais de 4 foram positivos; Ontem era 4%. quem Mapa de epidemias na Itália.





Mais infecções em 24 horas do que ontem, A taxa de teste aumentará ligeiramente em comparação com mais swaps – de 4% hoje para 4,4% – mas pelo terceiro dia consecutivo é inferior a 5%. Estamos no ponto máximo da curva oscilante, que é um pouco mais baixa do que em qualquer caso Quinta-feira passada (15 de abril), Quando +16.974 casos foram registrados com uma proporção positiva de 5,3% (ver diagrama abaixo). Tendência Desce ladeira abaixo, muito lentamente. De acordo com Centro Europeu de Prevenção E o controle de doenças (ECDC) é esperado na Itália Espera-se que casos e mortes diminuam nas próximas semanas: Novos positivos devem ser 103.366 durante 11-17 de abril e 78.220 nas semanas 9-15. No mesmo período, as mortes devem cair de 2.753 para 1.835 por semana. Momento sutil. Reabertura Nós, médicos, estamos um pouco preocupados – afirma Giancarlo Landini, presidente da Fundação Santa Maria Nua Onlas de Florença -. Nossos departamentos ainda estão lotados. Se houver um novo desenvolvimento de infecções, teremos um grande problema. READ Programe mais corridas, mais postigos e pontos até 8 de abril



Curva de casos novos

O Lombardia Mais afetados pelo número de novas infecções, mais de 2.000 em 48 horas: aqui + 2.509 casos têm mais de 52.000 casos e a taxa de positividade é de 4,8%. Do seguinte modo Campânia: +1.912 foi afetado por mais de 64 mil tecidos, que é o maior número de testes regionais do dia. O aumento de quatro dígitos será então em ordem decrescente: Baklia (+1.895), Piemonte (+1.646), Sicily (+1.412), Lazio (+1.311), Veneto (+1.060), Toscana (+1.041) versão Emilia Romagna (+1,010).

Vítimas O número de mortos é alto e dramático: 360 mortes contra 364 ontem. Apenas Molise lida com morte zero O maior número de mortos ocorreu na Lombardia (+54), Piemonte (+46), Buglia (+35), Toscana (+33) e Lazio (+31). Mais de 20 mortes: Emilia-Romagna (+28), Campania (+26), Veneto (+24) e Sicília (+23). Abaixo estão os detalhes de todas as peças.

Sistema de saúde A pressão sobre os hospitais continua diminuindo. As camas estavam ocupadas Em enfermarias governamentais comuns eu -690 (Ontem-471), total 22.094 pessoas foram admitidas no hospital. eu Camas em terapia intensiva (UTI) eu -55 (Ontem-75), traz o total Muito ruim uma 3.021. Em áreas complexas e acríticas, a variância do número de leitos ocupados indica equilíbrio entre o número de pacientes ambulatoriais e os internados nas últimas 24 horas. Na verdade, eu Novos portais para avivamento eu +174 (Ontem, +155) Um grande número de pessoas na Lombardia (+27), Buglia (+22) e Piemonte (+21) estão entrando na terapia intensiva.





Os casos são baseados na região Os dados apresentados a seguir, e discriminados por região, são o total de casos (incluindo o número de positivos desde o início da epidemia: óbitos e recuperação). Essa variação refere-se ao número de novos casos registrados nas últimas 24 horas. Lombardia 788,833: +2,509 caixas (ontem +2,095) com tecido 52,170

Veneto 405.031: 37.641 +1.060 caixas com pano (ontem +1.094)

Campânia 377,292: +1.912 caixas (ontem +1.881) com tecido 61.831

Emilia Romagna 361.700: + 1.010 ** estojos (ontem +760) com tecido 27.511

Piemonte 337.953: +1.646 caixas (ontem +1.026) com 24.993 tecido

Lazio 314.826: +1.311 caixas (ontem +1.161) com tecido 34.510

Baklia 225.031: +1.895 caixas (ontem +1.141) com 12.472 tecido

Toscana 219.970: +1.041 caixas (ontem +936) com tecido 24.439

Sicily 200.490: +1.412 caixas (ontem +1.288) com 34.077 tecido

Friuli Veneza Giulia 103.925: +210 caixas (ontem +263) com 7.442 tecido

Ligúria 97.280: +331 caixas (ontem +266) com 7.701 tecido

Mercado 95.508: +272 caixas com 3.972 tecido (ontem +388)

BA. Bolzano 70.665: +96 caixas (ontem +114) com 7.791 tecido

Abruzzo 70.045: +233 caixas (ontem +163) com 7.097 tecido

Calabria 56.468: +82 caixas (ontem +471) com 3.872 tecido

Umbria 53.571: +141 caixas (ontem +108) com 7.512 tecido

Sardenha 52.644: +328 caixas (ontem +303) com 4.271 tecido

BA. Trento 43.372: +104 caixas (ontem +120) com 2.235 tecido

Basilicota 22.779: +86 caixas (ontem +173) com 1.894 tecidos

Molis 13,009: 820 tecidos +74 estojos (ontem +47)

Valle de Asta 10.553: +39 caixas (ontem +46) com 553 tecido READ Portugal começa a suspeitar e reabre restaurantes e cafés com serviço ao ar livre - Ora Boise - KSU

Mortes por região O número a seguir, discriminado por região, é o número total de mortes desde o início da epidemia. Essa variação refere-se ao número de novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. Lombardia 32.512: +54 mortes (ontem +72)

Veneto 11.183: +24 mortes (ontem +20)

Campânia 6.095: +26 mortes (ontem +30)

Emilia Romagna 12.718: +28 mortes (ontem +23)

Piemonte 11.085: +46 mortes (ontem +48)

Lazio 7.445: +31 mortes (ontem +52)

Baklia 5.568: +35 mortes (ontem +25)

Toscana 5.975: +33 mortes (ontem +31)

Sicily 5.241: +23 mortes (ontem +10)

Friuli Veneza Giulia 3.635: +9 mortes (ontem +8)

Ligúria 4.109: +6 mortes (ontem +13)

Mercado 2.885: +7 mortes (ontem +10)

BA. Bolzano 1,158: +1 morte (sem novas mortes ontem)

Abruzzo 2.355: +8 mortes (ontem +2)

Calabria 967: +9 mortes (ontem +3)

Umbria 1.334: +3 mortes (sem novas mortes ontem)

Sardenha 1.337: +7 mortes (ontem +9)

BA. Trento 1.333: +4 mortes (ontem +1)

Basilicota 511: +4 mortes (ontem +5)

Molis 466: Sem novas mortes pelo segundo dia consecutivo

Valle de Asta 445: +2 mortes (ontem +2)

* O Declínio nos positivos atuais Hoje – à frente do sinal negativo – depende do fato de os curados, incluídos nas mortes, estarem em maior número do que os casos novos.

** Emilia-Romagna relata 4 casos, positivos para teste de antígeno, mas não confirmados por tecido molecular, excluídos de casos já relatados.