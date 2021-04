Recovery, Portugal foi o primeiro estado a apresentar este projeto em Bruxelas. Drake une ministros e chefes de delegados

Presidente da Comissão Europeia Ursula van der Leyen Anunciou que Portugal É o primeiro dos 27 Estados membros a oferecer oficialmente seu plano de recuperação. Agora, ele escreveu no Twitter que “a UE está emergindo fortemente da crise”. Um anúncio em breve nas palavras do Comissário Econômico Paulo Gentiloni: “A apresentação do programa português marca o início de uma nova fase para melhor construir a nossa economia europeia. Nas próximas semanas, receberemos e avaliaremos os planos de quase todos os países para transformar a União A próxima geração de Ue Mesmo “.

Enquanto isso, o primeiro-ministro hoje Mario Draghi Ele convocou uma cúpula por volta das 22 horas. São eles: Roberto Sporanza (Liu), Maria Stella Gelmini (Phi), Stefano Paduanelli (M5s), Andrea Orlando (PD), Giancarlo Giergetti (Leca), Elena Bonetti (IV). “A Itália respeita os tempos, enquanto a governança é algo que está sendo discutido nessas horas e deve respeitar os tempos com precisão”, disse o ministro do Trabalho. Andrea orlando, Em entrevista à Omnibus no La7. “Os nós serão desatados neste fim de semana.”