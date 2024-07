Wimbledon 2024, jogos de hoje ao vivo: de Sinner a Fognini

Jasmim Paolini Ele dá o primeiro sorriso à Itália na sexta-feira Wimbledon. A italiana de 28 anos, sétima no mundo e no placar, se classificou para as oitavas de final ao derrotar a canadense Bianca Andreescu em dois sets. No campo Fábio Fognini Contra o espanhol Roberto Bautista Agut, então a rodada será DYannick SinerDepois do intenso clássico contra Berrettini, ele tentará avançar às oitavas de final enfrentando o sérvio Miomir Kekmanovic, N. 52º do mundo, que a seleção do Tirol do Sul venceu até agora nas três partidas anteriores.

Raducanu-Sakkari começa no meio Jogo da terceira rodada entre Emma Raducano e Maria Saccari. Ao final desta partida será a vez de Siner contra Kecmanović. Alcaraz salva-se no quinto Quase quatro horas de jogo, mas no final Carlos Alcaraz Ele conseguiu superar o obstáculo Francisca Tiafoe E se classifique para as oitavas de final. O jogador espanhol, terceiro colocado no ranking mundial e atual campeão de Wimbledon, venceu em cinco sets com placares de 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2), 6-2. Alcaraz vence o quarto set no tiebreak A partida entre eles será decidida no quinto set Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe. O espanhol venceu o quarto set no tie-break (7-2), empatando assim o placar em 2-2.



Carlos Alcaraz Fognini-Batista Agut, parado devido à chuva Foi parado em por causa da chuva Fognini e Bautista Agut se enfrentam. Linhas azuis 6-7 (6) 6-3 7-5 4-5 O adversário de Madison Keys é Paolini nas oitavas de final será Chaves Madison desconto para Jasmim Paolini Nas oitavas de final. A jogadora americana, que derrotou Martina Trevisan na estreia, derrotou a ucraniana Marta Kostyuk por 6-3 e 6-4 na terceira rodada. Há apenas um precedente entre Keys e Paolini, no ano passado em Dubai, que o americano venceu. Fognini vence o terceiro set contra Bautista Agut Fábio Fognini Ele está à frente por 2 sets a 1 Bautista Agut A partida é válida pela terceira rodada. O jogador da Ligúria venceu o terceiro set por 7-5 depois de ficar atrás por 3-0 e anular dois pontos para fechar o placar em 5-4. Tiafoe vence o Alcaraz por 2-1 Francisca Tiafoe Ele venceu o terceiro set da partida por 6-4 sobre o atual campeão Carlos Alcaraz. O americano lidera por dois sets a um. Reação de Alcaraz Depois de perder o primeiro set, Carlos Alcaraz venceu o segundo set por 6-2 sobre Tiafoe. Fognini vence o segundo set resposta rápida Fábio Fognini. Depois de perder o primeiro set no tie-break, o jogador da Ligúria, de 37 anos, venceu o segundo set da terceira rodada contra o espanhol Bautista Agut. Fognini venceu por 6 a 3, e o intervalo no oitavo game foi decisivo.



Fábio Fognini (Reuters) Paulo nas oitavas de final Tommy Paulo Classificado para as oitavas de final. O americano, número 12, derrotou o cazaque Alexandre Bublik23 no placar, 6-3, 6-4, 6-2. Alcaraz perde o primeiro set Carlos AlcarazO atual campeão perdeu o primeiro set da terceira rodada para… Francisca Tiafoe. O americano de 26 anos venceu por 7-5. Vencendo por 4 a 2, o espanhol resistiu à recuperação do Tiafoe e, aos 5 a 5, o americano abriu o segundo intervalo e fechou no primeiro set point.



Frances Tiafoe (Reuters) Yasmine Paolini nas oitavas de final Jasmim Paolini Ele voa para as oitavas de final em Wimbledon pela primeira vez em sua carreira. Toscana (28 anos), sétimo colocado, derrotou a canadense Bianca Andreescu por 7-6, 6-1. Fognini perdeu o primeiro set após um tiebreak difícil Bautista Agut venceu por 8-6 Yasmine Paolini venceu o primeiro grupo A finalista de Roland Garros começou bem, vencendo o primeiro set sobre Bianca Andreescu no tie-break (final 7-4). As reuniões começaram tarde devido à chuva O programa de hoje em Wimbledon começou tarde devido à chuva. Agora Fabio Fognini está em campo, enfrentando o espanhol Roberto Bautista Agut.