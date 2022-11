Você não vai mais sofrer de um resfriado

Como você tem uma casa muito quente? muito fácil! Com estas 3 dicas, você nunca mais terá que sofrer de resfriado: Ver para crer

As temperaturas acabaram de chegar! mínimoMuito pouco, mas já começamos Sofre primeiro resfriado. Alterne entre muito clima quente O frio é sempre um choque, um pouco para todos, sabemos disso nós vamos. Frio, mesmo quando não é muito severomuitas vezes percebido em temperaturas muito mais baixas do que são realidade. De qualquer forma, o arquivo o frio Está frio e devemos nos preparar para enfrentá-lo em melhorar dos caminhos. Vamos primeiro descobrir como é possível Tenha sempre uma casa bem quentinha: com esses três truques Você não terá mais resfriado: Garantido!

Uma casa muito quente: como não sofrer mais com o frio

Como dissemos, por o melhor Parte do povo, inverno e frio, representam preocupações Mais pesado do que um ano inteiro. Com certeza existem pessoas Eles preferem As estações são frias a quentes, mas em percentagemclima temperado é bem aceito e amado muito pesado A maioria de. O inverno significa muito determinantesVocê não pode ficar muito tempo fora, mesmo para os treinos em casa é um incômodo, mas o frio é o principal motivo nós odiamos Mais, fora e dentro de casa.

Quanto ao frio que sentimos dentro de casa, há coisas que são muito verdadeiras e simples Solução: Vamos descobrir imediatamente o que é. O objetivo neste inverno, para todos nós, é manter a casa aquecida sem trocar Consumo, de fato, salvo onde possível. Então vamos lidar com três Truques simples, mas essenciais para Dar Sua casa é muito quente, então você não sofre com frio e nem gasta Fortuna.

para mim janelas Existe um produto no mercado que evita o maldito Rascunhosque além de ser deixado no frio, é considerado um dos Você sabe? dissipação de calor. É simples e econômico Esponjas colocadas na abertura da janela. Sua finalidade é isolar janelas evitar As correntes de ar, mesmo fechadas, evitam também dispersão o calor. Outra dica muito útil é a de radiadores.

Novamente, como sabemos, existe a possibilidade de dispersão o calor. A parede do fundo, localizada após aquecedorabsorve calor e, obviamente, subtrai dele aquecimento do meio ambiente. isto é impacto Pode ser reparado não apenas no calor da casa, mas também no projeto de lei: É uma quantidade de gás nós consumimos Mas isso não nos traz os benefícios esperados.

Para radiadores, existir No mercado de pintura privada Local Entre o radiador e a parede, refletem evitando o calor dispersão. para cortinas e Cortinas de janela ou janela Alternativamente, é possível comprar pinturas a preços muito razoáveis ​​em espuma Fabricado em polietileno, adequado para todos os tipos de Instalações. Trata-se, como dissemos antes, de três Métodos inteligente e econômico para isolar nossa casa, evitar a perda de calor, Permitir Para mais ambientes quente e por um período mais longo. não faça você irá sofrer Nunca mais relaxe: tente acreditar.