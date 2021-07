Vicara e Bacon contra a política: palavras que te fazem pensar تجعل

Vicara e Bacon, queridinhos e adeptos da comédia, deixam seus adeptos sem palavras e com palavras fortes contra a política: assim diziam

Amada pelo público, muito popular nas redes sociais e tanto na TV sempre que surge a oportunidade, Vicara e bacon Eles decidem ter uma palavra a dizer na política atual: suas palavras fazem você pensar.

Como muitos já sabem, os dois começaram a trabalhar juntos em 1993, quando fundaram o grupo. ”Chamada urbana urgenteEm 2000, os dois participaram dezero zero“E mais tarde estou no Rai 2 com”O oitavo anão“

Também em 2000, os dois apareceram na tela grande comMe pergunte se voce esta feliz‘Enquanto no próximo ano eu estou sempre no cinema com’nascido cansado“

Quanto aos últimos anos de suas carreiras, os dois primeiros em 2017 ‘notícias de stripping“Enquanto em 2019, os dois foram campeões”primeiro aniversário الميلاد‘; em 2020, no entanto, os dois estão em’grudouNo pódio Netflix.

Em suma, uma carreira verdadeiramente incrível é a carreira dos dois e certamente durará ao longo dos anos.

Ficarra e Picone – Twitter: Indignação contra a política, suas palavras

Como mencionado anteriormente, os dois postaram recentemente uma postagem em sua página Twitter Tem uma explicação:Aqueles políticos que, por medo de perder alguns votos, não têm coragem de se opor a nenhum corrupto e negador, terão (realmente) coragem de enfrentar os sonegadores, a máfia “doadora de trabalho” e várias atrocidades?“

Em suma, uma longa reversão que com certeza deixou tantos seguidores sem palavras que deixaram tantos deles em tão pouco tempo. Tal como, aproximadamente no momento 1.423 Definitivamente, está destinado a crescer e os comentários foram da mesma forma.

Muitos estão se perguntando quando os dois aparecerão novamente na tela grande, mas a última postagem no Instagram é sobre ‘grudou‘ Isto Netflix.