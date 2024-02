Um novo menu secreto está chegando ao Whatsapp: eis o que ele permite que você faça ao abri-lo

O WhatsApp continua implementando novos recursos: O recurso a seguir é um dos recursos que os usuários vêm solicitando há muito tempo.

O WhatsApp está em constante evolução e a razão é muito simples: a Meta quer continuar a garantir que a sua aplicação permanece globalmente relevante e continua a destacar-se. Ele detém o recorde de aplicativo de mensagens instantâneas mais usado do mundo.

Exatamente por esse motivo Meta continua a apresentar novos recursos Com o objetivo de satisfazer as necessidades manifestadas pelos utilizadores e também antecipar necessidades futuras.

Como sabemos, infelizmente, um dos pontos mais dolorosos do sistema de compartilhamento de dados do WhatsApp é Um declínio radical na qualidade das imagens e da mídia em geral Quando compartilhado através da plataforma. Com um propósito Acelere a transferência de arquivos E Use o mínimo de dados possível, Na verdade, o software cuida disso automaticamente Compactar todos os arquivos de mídia É transmitido através dele.

Obviamente, isso sempre insatisfeito os usuários do WhatsApp, que percebem (pelo menos na maioria dos casos) que é sempre necessário utilizar um meio alternativo de troca de arquivos mantendo sua qualidade inalterada.

O novo menu do WhatsApp que todos esperávamos

Com o objetivo também de permitir aos usuários a troca de arquivos em alta qualidade pela plataforma por algum tempo O WhatsApp permite escolher o perfil com o qual deseja enviar o arquivo ao destinatário.

Os usuários então têm a opção de fazer isso Consulte essa configuração manualmente, para cada arquivo, ao enviá-lo. Isso significa que Por padrão, o WhatsApp continua enviando imagens em baixa resolução Para economizar tempo e dados, mas hoje é possível escolher Opção HD para fotos importantes.

com Introdução ao novo menu, que está atualmente em desenvolvimento, Será possível definir o compartilhamento de imagens em alta resolução por padrão. Por um lado, isto garantirá Qualidade máxima para arquivos compartilhados Mas também tem um o lado negativo, Especialmente de Aqueles que recebem Os arquivos envolvidos. Na verdade, se seus destinatários não estiverem conectados ao wi-fi, serão consumidos mais dados para receber um arquivo de alta resolução em tempo real do que um arquivo de resolução normal.

Quando esta opção estiver disponível (atualmente nem está disponível para testadores beta, especificamente porque está em desenvolvimento), provavelmente será Notifique educadamente os destinatários Que devido ao seu peso seria melhor baixar a mídia enviada da nossa conta pela rede wi-fi e não pela rede de dados.