Um carro-chefe da Toyota de € 150.000 é melhor que um Rolls Royce | É por isso que é tão caro

Neste período histórico marcado por inúmeras revoluções, as grandes marcas do setor automóvel apostam cada vez mais em objetivos com forte apelo.

É sem dúvida um destes diversificação: Amplie e enriqueça seu portfólio de carros, propostas, inovações e contribuições Promovendo-se no mercado.

Certamente um dos Empresas multinacionais Novos progressos neste sentido são Toyota. A gigante japonesa, que sempre esteve no centro da cena com seus excelentes carros, Continua a crescer.

Entre os motivosSucesso da Toyota,É claro que o que está por trás Qualidade Seus carros e projetos de grande escala também são dela Nas suas escolhas.

Muitas vezes, senão sempre, você vota no conceito de diversificação: um tema caro a muitos outros concorrenteObviamente, porque acontece cada vez mais necessário.

Carros Toyota para todos os gostos, e isso é uma dádiva de Deus

Numa altura em que o mercado sofre, mas apesar disso exige exclusividade, as grandes empresas industriais sabem que devem tentar satisfazer todos os mercados, todos os gostos e, acima de tudo, Todos os bolsos. Assim, a Toyota traz ao mercado todo o seu rico e diversificado portfólio: desde carros pequenos premium e de baixo custo até carros excepcionais e premium. O carro-chefe é caro.

Estamos falando de uma verdadeira joia, o quê? Toyota Disponível no “Carrinho de Compras”: com custo 150 mil euros E comparação em termos de qualidade beleza E magia com Rolls Royce. Preço caro, mas basicamente parte de um conceito cuidadoso de análise e detalhamento. Em particular, estamos a falar da Toyota, que Prestes a descer A cerca de 170 mil dólares, o que equivale a mais de 150 mil euros na realidade (hoje pelo câmbio seríamos cerca de 156 mil).

Alto custo e alta qualidade, essa é a joia da Toyota

O preço que, para ficar claro, será igual a ele 5 vezes mais que o Land Cruiser: Segundo esses insiders, a Toyota, que alguns deveriam chamar de “esquina” e para outros, em vez disso, de uma forma diferente, deveria ver a luz em Fábrica Tahara no Japão. Parece haver um detalhe que fará a diferença e potencialmente aumentará os custos: o processo de fiscalização.

Será diferente: não há muitos fiscais, apenas um fiscal. Uma espécie de inspetor-chefe que seguirá 17 passos diferentes antes de dar sua aprovação ou desaprovação a cada carro num total 3 horas e meia por carro.