“Um acordo entre Biden e McCarthy sobre o teto da dívida” – Corriere.it

Joe Biden e Kevin McCarthy chegaram a um “acordo em princípio” sobre teto da dívida. Isso foi relatado por fontes da Casa Branca al O jornal New York Times. O acordo prevê a elevação do teto por dois anos em troca de cortes em alguns programas federais.

Assim, o risco de inadimplência será evitado. Depois de uma maratona de conversas, negociações e até passeios de bicicleta ao amanhecer, republicanos e democratas chegaram a um acordo que evitará o calote pela primeira vez na história dos Estados Unidos. É, eles se beneficiam Fontes da Casa Branca para O jornal New York Times, um “acordo inicial” para elevar o teto da dívida para os próximos dois anos em troca de cortes no programa do governo. Ainda Não há anúncio oficial Mas Joe Biden, de Camp David, falou com o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy e o líder da minoria Hakeem Jeffries. Aprovação do plano pelo Congresso até 5 de junho.