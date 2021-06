Tomates industriais: os hectares cultivados estão aumentando na região de Alessandria e a desconhecida “geada” permanece بقى

Alexandria. Os hectares plantados com tomate industrial estão aumentando Na região de Alessandria, pelo menos + 15% passaram de 2.173 em 2020 (produção total de 1.671.200 quintais) para mais de 2.300.

Já para a campanha de 2021, a questão das geadas ainda existe por enquanto No início da semeadura em abril o que pode causar danos irreversíveis e consequentemente uma diminuição da produção média estimada em 800 quintais por hectare.

“Anomalias meteorológicas, doenças de plantas, Covid, concorrentes europeus e globais, mercados e consumo: há muitas questões no horizonte, mas graças ao clima ideal para estas semanas e à irrigação de emergência, a previsão dá esperança em qualidade e quantidade – disse Coldiretti Presidente Alessandria Mauro Bianco – disse a província de Alessandria. É a região que desenvolveu a profissão de cultivo industrial de tomate mais visível em todo o Piemonte. Para a safra de 2021, espera-se obter uma pontuação Brix média para uma atividade com grande repercussão em nossas terras, uma safra que sempre foi sinônimo de garantia. ».

Entretanto, a preocupação é o facto de, em poucas semanas em território nacional, o confisco de derivados de tomate importados ter voltado às manchetes, com problemas evidenciados pelas investigações, relacionados com resíduos não autorizados e, consequentemente, segurança alimentar.

No primeiro bimestre de 2021, de acordo com os últimos dados disponíveis, manteve-se o crescimento das importações de derivados de tomate na Itália, que em 2020 já se registrava + 6% em relação a 2019. Com efeito, em janeiro e fevereiro, as importações de tomate cresceram em total (+ 23%), Especialmente da China (+ 38%), também acompanhada por um aumento dos ativos da Espanha, Portugal, Turquia e Egito.

Ao analisar os dados comerciais globais mais recentes (Un Comtrade 2019), fica claro que a China exportou, no período em análise, 932.688 toneladas de produtos de tomate, que foram os principais destinos da Rússia (79.209 toneladas), Gana (63614 toneladas) e Itália (58428 toneladas). toneladas).

“Corremos o risco de que a imagem e a economia da cadeia de abastecimento, que é uma franquia made in Italy, sejam prejudicadas por algumas pessoas que não respeitam as regras de rotulagem e aquelas relacionadas à segurança alimentar – acrescenta Alessandria Roberto, diretora da Coldiretti Rampazzo – O crescimento das importações é um elemento a aumentar Os riscos são claros e, portanto, os controles devem ser aumentados para proteger os operadores adequados e todos os consumidores. ”

Por fim, a denominação de origem obrigatória para o purê de tomate entrou em vigor em fevereiro de 2018. “Resultado importante obtido graças à pressão sobre Coldiretti”, concluem Bianco e Rampazzo.