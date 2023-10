Teste a Honda CRF 450 RX Rally 2024 – Teste Exclusivo! Com ele você pode vencer a corrida Dakar – provas

RO S Moto de Bérgamo é hoje uma certeza no mundo dos ralis internacionais. A empresa que ele fundou Simon Agazi (excelente piloto, terceiro lugar na Africa Eco-Race 2019) produz bicicletas de rally há anos com base em Honda CRF450RX.

Em 2024, chegamos à terceira versão, a versão mais refinada e de maior desempenho, também resultado do desenvolvimento contínuo no Campeonato Italiano de Carros de Turismo. Em 2023, sagrou-se campeã italiana na categoria maratona, liderada pelo forte Giovanni Gritti.

“Muito atencioso”, eu disse. Sim, porque a Honda CRF 450 RX Rally 2024 foi totalmente redesenhada. Ele está aqui Aí está a mão do grande designer italiano Rodolfo Frascoli (Também as mais recentes Triumph Tiger e Street Triple, só para dar dois exemplos rápidos).

o Os armários frontais têm um novo designOu mais simplificado e agressivo. também O tanque traseiro é novo e ainda feito de plástico e tem função de transporte. No total, o Honda CRF 450 RX Rally 2024 Contém 29 litros de gasolina. A base se confirma como a última versão da Honda CRF 450 RX, revisada na configuração da suspensão (mais rígida devido ao maior peso), na proporção final (Mais tempo para ultrapassar 160 km/h) e no escapamento original, que desce para deixar espaço para o tanque, que é protegido por uma espessa tampa de carbono. Ele nos conta todas as novidades Sérgio Picente, Diretor técnico deste importante projeto.

O motor é um Unicam de eixo único com sistema de mapeamento e controle de tração. Mas a entrega é analisada pela RS Moto. A caixa de engrenagens possui 5 marchas durante a lubrificação Contém 50% mais óleo graças ao tanque e radiador adicionais sincero. A embreagem possui controle hidráulico. O eixo traseiro possui um acoplamento flexível. A moldura é de viga dupla de última geração em alumínio. A torre não se perde com a rota e guia de vôo necessários para ralis, com painel de controle duplo.

Uma bicicleta deslumbrante em fotos, mas acima de tudo pessoalmente. É difícil permanecer indiferente a ela. O preço também importa: falamos sobre isso 25.990 euros. bastante? Com certeza sim, mas a Honda CRF 450 RX Rally 2024 é competitiva. Custa quase o mesmo que o Fantic Claro, haverá a Kove 450 Rally: uma ótima moto, mas que pisca para um usuário menos piloto e mais esportivo.

O 2024 Honda CRF 450 RX Rally Car foi projetado e construído pela RS Moto, mas Até a Honda reconheceu a qualidade deste projeto. E é exatamente por isso que a motocicleta Será comercializado em toda a Europa pela RedMoto, que já trata da distribuição de motos Honda de motocross e enduro. Mas vamos ver como as coisas vão agora.