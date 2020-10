No segundo dia de celebrações dos 70 anos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, prestou homenagem aos profissionais da saúde que estiveram (In Memoriam) e ainda estão na linha de frente do combate à Covid-19. Na solenidade, foram homenageados mais de 845 profissionais de Saúde.

“Neste cenário de guerra, só que contra um inimigo invisível e letal, sobressaíram-se os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e também todo o pessoal de apoio administrativo dos hospitais, na linha de frente do combate ao coronavírus, honrando o juramento que fizeram, e expondo-se sem medo à enfermidade que, infelizmente, abateu e tirou alguns desses heróis de nosso convívio”, afirmou o presidente do TCE-AM, Mario de Mello.

Estavam presentes na solenidade a coordenadora-geral da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos, o auditor Luiz Henrique Mendes, além do reitor da Fundação Universidade da Terceira Idade,Euler Ribeiro, e da Dra Cyrlane da Silva Santos, que ministraram palestras sobre a importância da prevenção à Covid-19 e os cuidados com a saúde mental.

Honra ao mérito sem aglomeração

Os profissionais indicados pelas associações e sindicatos da categoria receberam um Diploma de Honra ao Mérito pelos serviços prestados à saúde pública do Estado do Amazonas.

Para evitar aglomeração, alguns profissionais foram convidados para receber a homenagem no auditório do TCE-AM e os demais receberão o Diploma de Honra ao mérito em suas residências.

Além do corpo técnico de profissionais de Saúde que atuam no TCE-AM como a diretora de Saúde do Tribunal, Camila Bandeira de Oliveira David, e os médicos Erica Fernandes da Silva e João Marcos Bemfica, entre os demais condecorados estão o médico Sidney Chalub. Foram homenageados, in memoriam, os médicos Carlos Roberto de Medeiros, Rangel Ruiz e Eduardo Lass Alves.

“Hoje reconhecemos essas pessoas que se doaram em prol dessa causa no exercício de suas profissões, ajudando a salvar vidas, ainda que para tanto, tenham de sacrificar-se. Cumpre a mim, não deixar que a luta heroica que os profissionais de saúde do Amazonas até aqui travaram seja em vão, eles nos deram as suas vidas e, com elas, a oportunidade de rever tudo aquilo que fazíamos, a chance de começar de novo, de unir o país e construir um amanhã melhor, mais justo e solidário”, ressaltou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello.

Durante a solenidade – transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM – também foi transmitido um vídeo em homenagem aos servidores da saúde que faleceram durante o enfrentamento ao novo coronavírus, entre eles médicos, enfermeiros, socorristas e militares.

Com informações da Assessoria de Imprensa