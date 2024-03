Atualizações em destaque







Ucrânia, as últimas notícias sobre a guerra que a Rússia trava há mais de dois anos: O exército russo continua a sua ofensiva na Frente Oriental, no norte e no sul. A guerra dos números também recomeça: segundo Kiev O Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas informou que a Rússia perdeu 415.640 soldados na Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022. Este número inclui 960 vítimas sofridas pelas forças russas no último dia. Segundo o relatório, a Rússia também perdeu 6.624 tanques, 12.611 veículos blindados de combate, 13.267 veículos de combustível e tanques, 10.153 sistemas de artilharia, 1.003 sistemas de lançamento múltiplo de mísseis, 696 sistemas de defesa aérea, 346 aeronaves, 325 helicópteros, 7.829 drones, 25 barcos e 325 helicópteros. . Submarino.

Guerra de números

De acordo com Mosca L.Unidades do Batalhão Sul Russo melhoraram suas posições na linha de frente na região de Donetsk, resultando na perda de até 410 soldados do inimigo. Isto foi afirmado pelo porta-voz da unidade militar, Vadim Astafyev, à TASS. “Unidades do Batalhão Sul, apoiadas por forças aéreas e artilharia – especifique – melhoraram a sua posição na linha da frente, atingindo as tropas e equipamentos da 24ª Brigada Mecanizada e da 93ª Brigada de Assalto das Forças Armadas Ucranianas perto de Novoi.” Bogdanovka, Andreievka e Kurdyumovka. Até 410 soldados inimigos. Sistemas de mísseis guiados antitanque e munições perdidas atingiram dois veículos blindados de combate e 12 veículos automatizados.”

Explosões

Um ataque de drone russo em Odessa matou duas pessoas na madrugada e feriu pelo menos sete. Isto foi afirmado pelo ministro do Interior ucraniano, Ihor Klimenko. Entre os sete feridos está uma criança de três anos que está atualmente em tratamento no hospital devido a uma lesão na perna. Seis adultos estavam em estado moderado a grave. Outras vítimas incluem uma mulher grávida e uma menina de 26 anos em estado grave. Um drone atingiu o nono andar de um arranha-céu residencial. Duas pessoas foram encontradas mortas soterradas sob os escombros. Segundo Klimenko, outras sete pessoas estão desaparecidas. Muitos apartamentos próximos ficaram sem aquecimento devido aos ataques.

A mídia local citou o prefeito da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, Ihor Terekhov, dizendo que explosões foram relatadas ontem à noite na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. O exército de Kiev havia alertado nas horas anteriores sobre o movimento de drones de ataque russos do tipo Shahed em direção à cidade, que fica a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Ontem, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Kharkiv ainda não é suficientemente segura para os residentes regressarem à cidade. De acordo com dados de Kiev, mais de 20.000 edifícios foram destruídos em Kharkiv desde 24 de fevereiro de 2022. No mês passado, um drone russo atingiu um posto de gasolina na cidade do nordeste da Ucrânia, provocando um grande incêndio que varreu 15 residências e matou pelo menos Cerca de sete pessoas. Pessoas, incluindo três crianças.

O russo Si-34 foi abatido

A Ucrânia afirma, ainda sem confirmação russa, que abateu um caça-bombardeiro pesado Su-34 da Força Aérea Russa com um míssil terra-ar.